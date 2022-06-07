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台股早盤開低震盪　一度跌140點、晶圓雙雄領跌

▲台北股市今（7）日開盤走跌，早盤一度跌約140點，來到16465點。電子股熄火。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（7）日開盤走跌，早盤一度跌約140點，來到16465點。電子股熄火。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-06-07 09:37:35

美股昨（6）日走高，不過台北股市今（7）日開盤走跌，早盤一度跌約140點，來到16465點。電子股熄火，權值股台積電早盤跌6元，來到534元。聯電跌逾1%，其他聯發科、鴻海也弱勢跌0.7%，友達、群創、緯創、旺宏、台光電逆勢抗跌。而今日盤面焦點是MOSFET與IC設計族群。

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美股道瓊指數6日上漲16.08點，或0.05%，收32915.78點；那斯達克指數上漲48.64點，或0.4%，收12061.37點；標普500指數上漲12.89點，或0.31%，收4121.43點；費城半導體指數上漲0.1點，或0.01%，收3062.7點。而今日日韓股市兩樣情，早盤分別漲0.5%與跌0.9%。

台北股市今日開盤跌12.21點，加權股價指數以16593.75點開出，早盤一度跌約140點，下殺來到16465點。權值股台積電早盤跌6元，來到534元。聯電則跌逾1%。其他聯發科、鴻海跌0.7%左右。南亞科、矽力跌多，跌幅達1到2%。

友達、群創、緯創、旺宏、台光電則逆勢抗跌，矽晶圓包括嘉晶、漢磊漲超過1%。而今日盤面焦點是MOSFET與IC設計族群，大中、茂達、富鼎漲2到4%，迅杰飆漲停，力智、新唐漲2到3%。

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