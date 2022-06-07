名家論壇》楊威利／陸戰隊新聞操作需再加強

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※國家元首常常有部隊視導行程，各單位要預先安排與推演。新聞
※究竟要總統做什麼？
蔡英文總統於6月2日視察陸戰隊66旅，期間陸戰隊展示許多武器，蔡總統在檢視紅隼火箭彈時因姿勢不正確，後續引起許多批判。※國家元首常常有部隊視導行程，各單位要預先安排與推演。
首先要說明的是，各國元首除了實質的政治領袖功能外，另外一種為形式上的功能，通常這種功能會以視察各級單位與機關的樣態表現出來。在軍隊國家化後，其實總統很喜歡視察部隊，第一是軍隊不可能反抗，第二是軍隊往往會聚集一大堆人，對視察者來說通常這會比較有面子，不過類似這種高賓督導行程對部隊來說也有壞的一面。
當過兵的朋友都知道，每逢高賓視察行程時，受校單位會一再預演，所操演的科目還會有單位長官、指揮部、司令部、國防部高階長官一再督導，營區環境整潔、樹木修剪，人員管制等自然不在話下，以本次陸戰隊66旅來說，在總統視察時有許多武器陳展，包含步槍，機槍與紅隼火箭彈等。
陸戰隊所用武器都於室內陳展，旁邊另有解說牌，當天的情景是總統看到紅隼火箭彈的重量，之後附和現場媒體的擺拍要求，即興拿起火箭彈試瞄，後續其實陸戰隊有做更新，總統再接續以正確姿勢擺拍，不過當天與後續所有媒體都以第一時間所拍攝到的影片當作新聞基礎。先天新聞取材受限。
就陸戰隊來說，後續的精進做法為以後所有武器，不論是步槍，機槍還是火箭彈，都先以士兵擺樣站妥，高階軍官要拍照時比照擺樣士兵辦理，或是無法先以士兵擺拍時，長官要擺拍時，先由專業士官先行示範再由高階軍官或是元首擺拍。受訪的陸戰隊66旅這一次確實遭受無妄之災，畢竟所有陸戰隊主戰單位的任務就是作戰，相關的新聞與公關安排，必須由單位、海軍司令部或國防部做先前的協調與規劃。基層單位官士兵無暇顧及這種公關考量。
※究竟要總統做什麼？
上述新聞一岀，許多評論開始批判總統沒有肩托，其他姿勢也不甚正確等，也有槍口對人或是火箭彈尾焰會傷人等等的批判。槍口不對人的是由於許多天兵造成的，過往確實有許多實彈射擊或室內操課時，天兵誤扣扳機誤傷同袍的案例，目前一旦基層士兵犯這種錯誤往往會被士官厲罵與糾正。
現在問題來了，總統擺拍姿勢錯誤再次擺拍正確就好，大眾要期望總統做甚麼？就受訪部隊來說，總統或是高階將官視導完畢，發發加菜金接續單位官士兵按規定留守與放假才是最重要的，至於新聞產出的點擊率與褒貶，說真的並不在受訪單位的考量內。
退一步來說，總統與高階軍官可以在短時間內被專業的官士兵糾正，接續擺出正確的持槍或是扛火箭筒姿勢，然而戰時我們真的期望總統或是高階將官拿著火箭筒去打擊敵軍嗎？顯然不是。這是因為總統有總統的職責，基層官士兵有他自己的職責，若陸戰隊基層步槍兵犯這種射擊姿勢的錯誤當然要被苛責，不是職位上的人犯錯說真的並無傷大雅。
外界評論總統扛火箭筒錯誤的原因或許跟印象投射有關，元首既然是三軍統帥，若能於單位視導時說些貼近單位的話，用一些術語與擺拍貼近與部隊的距離，當然會有加分的效果，只不過三軍各軍種與兵科，所有科目與武器都很專業與複雜，因此若總統或高階將官要藉由視查基層部隊，貼近與部隊的距離的話，那需要事前官科軍官與政戰新聞、拍攝軍官不斷的溝通，協調與預推，當然這需要時間與一再的模擬與細化。
總歸一句話，究竟大眾期待總統要做甚麼？是否因為扛錯火箭筒而被外界視為不會帶兵？不懂軍方實務？還是上述所有論述都是因為總統擺拍不符合自己的想像而有所批判？
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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