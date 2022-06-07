Hold住姐對戲周迅腿軟！靠喝酒壯膽　自嘲：演啥都像大便

「Hold住姐」謝依霖演出系列電影《小時代》走紅，2018年閃婚後生下一子一女，最近積極復出拍戲機會，在臉書曝光昔日受邀參演彭浩翔執導的《撒嬌女人最好命》，和大咖女星周迅拍戲的趣事，劇中飾演周迅閨密的她，拍戲時無法直視女神雙眼，感覺像在阿妹面前唱歌、在安柏赫德面前說謊窘迫，「真的是覺得自己演什麼都像大便」！





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▲謝依霖2018年婚後，減少戲劇作品。（圖／翻攝謝依霖微博。2018.03.19）

謝依霖難掩興奮地說，要跟周迅演對手戲壓力很大，第一天的戲就搞砸，重新調整心態，都要先喝酒灌醉自己，自我壯膽「什麼周迅啊～我才不怕你勒」、「放屁只是沒有讓我聞到而已，一定很臭啦」、自「根本沒有什麼好怕的！兩個眼睛一個鼻子啦，她就人啦又不是神」，隔天宿醉清醒又哀怨「沒有，她就是神，我就是屎」，反覆折磨地把戲拍完了。





幽默的她用擅長搞笑的專長，插科打諢、撒嬌賣萌，活絡現場氣氛，周迅對工作人員說讚美謝依霖很棒，她當時雙腿一軟快跪下來，笑說「姐你不要這樣說折我的壽」，周迅大氣地說「拍喜劇你可以當我的老師，演悲劇我就是你的老師」，讓謝依霖心花怒放，笑說周迅在心中的神級程度又再次升級到更高維度。





▲謝依霖（左）在《撒嬌女人最好命》飾演周迅閨密，傳授追男密技。（圖／謝依霖FB）

近日確診康復，升格當媽的謝依霖坦言想念拍戲的日子，認真自我推薦，誇口「類型不拘、情慾戲佳、價格實惠、品質保證」，希望戲劇邀約趕緊上門，粉絲則笑說「真正重點中的重點了，情慾戲佳」、「如果我看到周迅真的也是腿軟耶，你找到自己的亮點，喜劇的部分」、「可以跟周迅勾肩搭背，根本人生巔峰」！



