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教育部擬開放2歲幼兒上混齡班　全教總：影響幼兒權益

▲教育部擬開放2歲幼兒混齡到3－4歲班級。示意圖。（圖／屏東縣政府提供, 2020.12.31）
▲教育部擬開放2歲幼兒混齡到3－4歲班級。示意圖。（圖／屏東縣政府提供, 2020.12.31）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-07 10:01:29

教育部近日預告修正「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3－4歲班級，但預告修訂日期僅7天、到6月9日。全教總質疑，教育部刻意在端午連假前預告修法居心叵測，並呼籲即刻踩煞車，保障2歲幼兒權益。

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全教總指出，學籍界線是教育政策與資源分配的重要標準，更是衡量學童生心理發展狀態的依據，因此2歲幼兒的身心發展與相關設備法規均不同3歲以上，故規劃為不同學籍。但本次預告修正的內容，純粹因教育部設立2歲專班量能不足，無法提供足量托育量能、滿足社會需求，所以異想天開地要將2歲幼兒混齡，以此來為自己的毫無效能的托育政策解套。

全教總表示，這非基於兒童發展最佳利益修訂，教育部此舉已損及教育學籍設立的根本意義與教育政策誠信，甚至影響幼童權益；教育部無視幼教現場的反對聲浪仍執意修訂，實在不是一個教育部門該有的決策行為，呼籲教育部即刻踩煞車，保持現行規定，勿犧牲2歲幼兒權益。

教育部回應，有關幼兒教育及照顧法施行細則第2條修正草案，已於今年5月6日邀集地方政府、教師、教保、家長等相關團體徵詢意見，並於6月2日起進行草案預告，將持續聽取各界意見，作為修法的參考。

教育部表示，配合行政院少子女化政策計畫，以擴大公共化教保服務為施政主軸，民國106至110年累計已增加2155班，並將提前於111年達到3000班目標；其中2歲專班增加477班，增加逾7000個就學機會，111年預估可再增設2歲專班約280班，並持續鼓勵地方政府增設2歲專班。

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