名家論壇》蕭徐行／朱立倫的總統路在台灣、不在美國

我是廣告 請繼續往下閱讀
在艱險的兩岸對立環境中，美國的支持與否當然是台灣生存與獨立存在的必要條件，美國政府對於哪一個政黨較為支持多多少少也會影響到台灣民眾的投票意願；然而，美國政府的態度還是要看台灣這些政治人物的實力以及台灣民眾的趨勢走向，真正促成民眾投票意向的還是政黨的表現與形象而定，一個無法得到多數民眾認同的政黨，老美也不可能甘冒民眾之大不諱，硬挺到底。尤其，根據媒體最新民調資料，民眾對於國民黨的不滿仍然高達五成以上，亦即在台灣，每兩個人就有一人不喜歡國民黨。如果國民黨不能在短時間內改變民眾對於國民黨的負面印象，並轉而支持國民黨；即使疫情持續肆虐之下，民眾對於執政黨防疫績效不彰而多所抱怨，也不會吸引選民投票給國民黨，讓國民黨在年底的九合一大選再創佳績。
今年入春以來，民調中有關國民黨的部分，討厭國民黨的比例都超過五成，甚至一度高達六成。「討厭國民黨」的比例居高不下，即使國民黨多數縣市長的政績不差，但是不足以彌補整個黨的形象受損，都讓未來國民黨面對年底大選令人憂心忡忡；如果年底的選舉無法維持2018年的平盤，或甚至拿下更多的縣市長席次，2024年的前途堪慮，一個沒有政治實力的政黨，又如何能得到國外政治勢力的肯定與支持。
朱立倫也許能提出一套新的論述讓老美印象深刻，但實際上還是要看台灣民眾是否支持國民黨的兩岸論述，問題是國民黨自2016年下野以來，兩岸論述仍然離不開「九二共識」，六年來沒有新的具體修正，黨內只要有調整政綱或是新論述的提議呼聲一起，這樣的論述就被認為是向民進黨靠攏而作罷。朱立倫能拿出甚麼樣的新論述來讓美國人了解？讓台灣民眾支持呢？還是只是「朱式論述」接受口試，這樣的內容不是張亞中、洪秀柱、趙少康或是其他的國民黨投人能夠接受的。
其實，「討厭國民黨」不僅是來自民眾認為國民黨親中，更來自於整個黨都快沒了，全黨卻可以仍然遇人必鬥、凡事必爭，卻完全不在乎民眾，尤其支持者的感受。近來愈演愈烈的桃園市長提名爭議，不僅讓桃園的藍營勢力呈現大分裂狀態，如今連新竹市、苗栗縣也禍起蕭牆，反彈不斷。這些原來可以穩穩地贏下來的縣市，如果還輸，國民黨就準備關門關燈了，怎麼還會做著2024的夢呢？
國民黨徵召了張善政，彷彿強棒出擊；然而，走一趟桃園，支持羅智強的反彈聲浪四起，呂玉玲立委的競選看板也處處可見，彷彿國民黨有三個人要出來角逐一樣，羅智強與呂玉玲，甚至邱奕勝的怒氣根本未消；羅智強對於黨中央話越講越難聽，地方上也沒到或聽到張善政走動的聲音，還外傳黨主席朱立倫訪美返台後有可能啟動「換政」，這些都該由黨主席一一奔走化解的紛爭，卻因為朱立倫的美國行而讓爭議越來越大，這讓民進黨坐收漁翁之利的黨內亂鬥，真是讓親者痛、仇者快。
國民黨的不尊重民意，不在乎民心，說穿了就是國民黨這幾年一直敗選的原因。對外，對於鴨霸的中國始終不願意嚴厲譴責，對中國不敢表達民眾的憤怒，自然無法讓民眾接受，尤其是反中意識強烈的年輕人支持。更糟糕的是，國民黨對於許多民眾不滿的事情，始終抓不準頭緒，全力協助，不然就只是嘴上說說、無法做出感動民眾的行動。
疫情不佳，民進黨還有一定的支持度，這當然就跟「討厭國民黨」的氛圍有關。如果國民黨跟朱主席不好好的想想怎麼改變民眾對於國民黨的厭惡感，要單純靠疫情打敗民進黨可真是難上加難了，也不會得到美國政府的真心支持。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com