雨天散步！小吉「全副武裝」不淋雨 路人1句話激怒飼主
爸爸很用心呢！日本一名推主發文，因近期梅雨季節每天下雨，家中吉娃娃的每日散步行程必不可免，為了防範愛犬被雨水淋濕，爸爸準備了相當齊全的裝備，從雨衣到雨傘一個不漏，就想讓牠能好好享受散步時光，可主人卻提到，狗狗的這副模樣卻經常被路人嘲笑，稱其「過度保護」。
這隻長毛吉娃娃的名字叫做「Choppi（チョッピ）」，長毛狗狗平常就需多費神照顧，若遇到下雨時節更為麻煩，身體容易被雨水或路邊積水沾染，細菌及寄身蟲被藏在淋濕的毛髮中，很可能引起狗狗的不適。
昨（6）日，Choppi的爸爸發文，指出自己雨天帶牠出門時必定將其全副武裝，減少被雨水沾濕的機會，可是幾乎每一位擦肩而過的路人都會笑他，認為他「太過保護狗了」，爸爸說：「但是我習慣了，Choppi能感到舒服就好」。
網友們留言：「撐著雨傘散步可愛～」、「這雨傘的設計好聰明，形狀比小吉還大，搭起來可愛」、「多虧了爸爸，Choppi即使在下雨天也能舒適地散步」、「這很聰明耶，狗狗淋雨容易得皮膚病」。
不少人對路人的反應頗有意見，回覆「作為愛狗人士，下雨天散步自然採取防雨措施。帶小孩出去也一樣，對他們來說這就不算過度保護嗎」、「我以前有養一隻柯基，因為是個腿很細的孩子，散步時也會抱著牠，但牠的背部很硬會弄痛我，所以購買寵物推車給牠坐，路人擦身而過時會預設裡面是嬰兒，當看到裡面是狗狗後就會說我『過度保護』，聽了非常不舒服」。 （編輯：李惠婷）