雨天散步！小吉「全副武裝」不淋雨　路人1句話激怒飼主

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▲爸爸為了讓小吉舒適散步，幫牠穿上雨衣和雨傘式牽繩。（圖／Twitter：choppi333）

網友們留言：「撐著雨傘散步可愛～」、「這雨傘的設計好聰明，形狀比小吉還大，搭起來可愛」、「多虧了爸爸，Choppi即使在下雨天也能舒適地散步」、「這很聰明耶，狗狗淋雨容易得皮膚病」。

▲Choppi​​​​​​​爸爸應網友要求，分享雨傘牽繩的構造。（圖／Twitter：choppi333）