大學招聯會決議分科測驗納數乙　114學年度實施

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王文俊說，為讓考生提前知道理想校系如何參採數學考科，招聯會已於5月2日公布113學年度繁星推薦、申請入學招生管道數學考科參採查詢系統，隨著納入數學乙時程定案，招聯會官網今天會更新、公布113學年度分發入學招生管道數學考科參採查詢系統，供目前高一學生選課規劃參考。
另外，針對目前的高三學生，招聯會原擬於分科測驗前，提供108至110年考試分發入學管道成績以60級分制換算後的相關資料，但常委會顧及111考招新制上路，新的分發入學管道學測、分科測驗考科交互使用、以前沒有數AB，這一屆沒有數乙，再加上用60級分計算等等改變很大，為避免換算後的相關統計資料造成混淆、誤解，決議不另公告。
常委會討論認為，111年分發入學管道使用考試測驗不同，參採科目橫跨學測與分科測驗，指考與分科測驗課程範圍有差異，若用過去校系參採考科組合最低錄取成績，換算成新制的60級分作為選填志願的參考，恐不易協助考生選填志願，因此決議循往例，只提供每年公告的相關統計資料，並精進統計資料的詳細程度。
考分會將在7月27日大考中心公布分科測驗成績當天，倂同於官網公告當學年度之各系組招生名額（含回流）、採計科目組合（含學測及分科測驗）成績人數累計及其最低登記標準分數；其中，依校系採計科目的各種組合成績人數累計表，將以每1級分為分數區間，提供各分數區間人數、人數百分比、累計人數及累計百分比等統計數據，提供考生作為選填志願參考。