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大學招聯會決議分科測驗納數乙　114學年度實施

▲大學招聯會今（7）日表示，招聯會常委會決議從114學年度起分科測驗納入數學乙考科。（示意圖／記者陳明安攝）
▲大學招聯會今（7）日表示，招聯會常委會決議從114學年度起分科測驗納入數學乙考科。（示意圖／記者陳明安攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-07 10:29:48

基於大學選才需求，大學招聯會常務委員會議在110年決議，將數學乙考科納入分科測驗，招聯會今（7）日表示，經過多次會議，就考科命題規劃的準備時間、高中選課規劃及修課學習等情形，並廣泛蒐集高中端意見後，日前於常委會確定114學年度起正式實施。

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招聯會執行秘書王文俊表示，常委會討論過程中，就蒐集到高中端意見，審酌大學端過往涉及增加考科修訂都是3年前公告，考量目前高一學生的課程計畫、以及高中升學相關宣導已完成，為了不影響已入學高中生權益，並讓每一屆考生在入學時充分了解未來報考的考科跟內涵，與尊重教務長工作小組的建議等，經與會大學校長充分發言討論後，通過從114學年度起分科測驗納入數學乙考科，分科測驗將從7科變成8科可以選考，適用於本屆國三剛考完會考的學生。

王文俊說，為讓考生提前知道理想校系如何參採數學考科，招聯會已於5月2日公布113學年度繁星推薦、申請入學招生管道數學考科參採查詢系統，隨著納入數學乙時程定案，招聯會官網今天會更新、公布113學年度分發入學招生管道數學考科參採查詢系統，供目前高一學生選課規劃參考。

另外，針對目前的高三學生，招聯會原擬於分科測驗前，提供108至110年考試分發入學管道成績以60級分制換算後的相關資料，但常委會顧及111考招新制上路，新的分發入學管道學測、分科測驗考科交互使用、以前沒有數AB，這一屆沒有數乙，再加上用60級分計算等等改變很大，為避免換算後的相關統計資料造成混淆、誤解，決議不另公告。

常委會討論認為，111年分發入學管道使用考試測驗不同，參採科目橫跨學測與分科測驗，指考與分科測驗課程範圍有差異，若用過去校系參採考科組合最低錄取成績，換算成新制的60級分作為選填志願的參考，恐不易協助考生選填志願，因此決議循往例，只提供每年公告的相關統計資料，並精進統計資料的詳細程度。

考分會將在7月27日大考中心公布分科測驗成績當天，倂同於官網公告當學年度之各系組招生名額（含回流）、採計科目組合（含學測及分科測驗）成績人數累計及其最低登記標準分數；其中，依校系採計科目的各種組合成績人數累計表，將以每1級分為分數區間，提供各分數區間人數、人數百分比、累計人數及累計百分比等統計數據，提供考生作為選填志願參考。

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