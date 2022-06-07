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「該邊」腫一包　躺下就縮回疝氣作怪

▲疝氣是一種腹壁結構上的缺損，腹內臟器會經由腹壁上的弱點突出，造成間歇性的腫脹或伴隨疼痛。(圖／醫院提供2022.6.7)
▲疝氣是一種腹壁結構上的缺損，腹內臟器會經由腹壁上的弱點突出，造成間歇性的腫脹或伴隨疼痛。(圖／醫院提供2022.6.7)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-07 10:38:01

50多歲葉姓建築工半年前發現右側鼠蹊部有微微突出的腫塊，但躺下休息就又會縮回，由於沒有其他不舒服症狀，因此遲遲沒就醫檢查，直到近期腫塊凸起逐漸變大，也伴隨著疼痛的症狀，才趕緊就醫，經檢查確診為疝氣，安排修補手術後康復出院，總算不用再因「下面腫一包」面對異樣眼光了。

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亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師黃俊銘表示，疝氣是一種腹壁結構上的缺損，腹內臟器會經由腹壁上的弱點突出，造成間歇性的腫脹或伴隨疼痛，葉姓患者就診時表示，只要在工作或腹部用力時，腫塊就會突出更明顯，放鬆時腫塊就會縮小或縮回，經由理學檢查確診為疝氣。

 

黃俊銘說明，有部分疝氣患者會出現疼痛，甚至會伴隨噁心、嘔吐等腸道阻塞的症狀，若放置不管，腹內臟器可能會經由腹壁缺損突出「卡」在腹壁缺損處，無法自行復位，形成腸道的嵌頓，進而造成腸道阻塞，一旦長時間壓迫下，腸道的血液循環不佳，會造成腸道壞死，嚴重者會惡化為腹膜炎，小病不醫拖成大病。

 

黃俊銘指出，疝氣會依發生部位不同而有不同稱呼，舉例來說，發生在肚臍就稱為臍疝氣，發生在大腿與腹部相接處的稱為股疝氣，像葉先生發生在鼠蹊部位的則是腹股溝疝氣，也是一般最常見發生類型。

 

他提醒，因人體老化，腹股溝底部腹壁變得薄弱，再加上肥胖、久站、慢性便秘、長期咳嗽、突然提重物等動作，都會使腹內壓力增加，增加腹股溝疝氣發生的風險，建議患者可選擇傳統或是內視鏡的方式進行修補，例如葉姓患者便是透過內視鏡疝氣修補手術，術後恢復時間短，幾乎沒有異物感，休養一週後便返回工作崗位，讓他開心直說「終於沒硬硬的異物感，也不用擔心旁人異樣眼光了」。

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