【試駕】開著22.5年式Focus Active任性版去露營，到底行不行?

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2019年福特六和將四代Focus導入國產化之後，其優異性能跟犀利操駕手感成功在同級車中走出自己的風格，更是繼Kuga大賣之後再受市場好評的另一人氣車款，一年後為了增加產品線廣度再導入高底盤設定的Active車型，主打跨界風格與輕越野的功能性區隔出與一般轎車版不同的用車需求，上個月福特也趁推出22.5年式之際將Focus的配備進行升級，主要是將數位儀表列為高階車型的標配項目，並多了E-Mirror電子式智慧後視鏡供車主選購，雖然先前在原廠規畫的活動中已體驗過Active版在輕越野地形的能耐，這次為了一探Focus Active在日常生活中的實用性，特別規劃了露營之旅看看這款車能否符合戶外愛好者的期待。
這次的露營地點選擇的是新竹的司馬庫斯部落，由於多年前造訪時部分路段並未鋪設柏油，偏原始的石頭路地形並不適合底盤過低的轎車行駛，因此在出發前便直接考慮商借底盤較高的Focus Active來克服這種非鋪裝路面，或許也有機會用上獨家的簡陋路面模式也說不定，也可趁此機會看看Active是否符合我的期待。
從台北出發往新竹的路上其行路質感一如我對Focus的印象穩定而扎實，即便車上是滿座狀態這具1.5升渦輪引擎依舊扮演好它的角色，飽滿的輸出不因高承載有所減損，跟上車流不是問題，甚至還有餘裕進行超車動作，跟著Android Auto設定好的導航路線一路往新竹方向前進，同時在高速公路上啟動ACC半自動駕駛功能輕鬆寫意的跟著車流一路來到了內灣老街。
從內灣老街到司馬庫斯的路程大概還需要開2個鐘頭的蜿蜒山路，這次與友人一同前往，在全車滿載的狀態下要開這麼長時間的山路，怕的是後座乘客會因蜿蜒山路感到不適，但既然決定了就衝吧，即便山路曲折加上路途遙遠，但意外的沒有聽到後座乘客有所抱怨，反而覺得後座比起自家休旅車來的更穩定，即便是高底盤設定的Active在過彎側傾抑制依舊表現得相當出色，加上後獨立懸吊的設定對乘坐舒適性也有一定的幫助，對比更高的休旅車他們反而覺得這樣的車款更適合在山區行駛。
這次再度造訪司馬庫斯與先前經驗的不同之處在於路況好上許多，雖然部分路段因連日大雨及施工不易顯得有些斑駁，不過大部分的路段已鋪上柏油，是一般的小轎車也足以應付的狀態，更別說對Focus Active而言根本小菜一疊，不過到了司馬庫斯部落後還要再深入營地可就不是這麼一回事，這兩公里多的路程完全原始，在前日大雨的蹂躪下一路上跨越許多水坑與爛泥，每當猜想是否會磨到底盤之際卻平順的通過了，前面提到在非鋪裝路面或許有機會用上簡陋路面模式也真的派上用場，在ESP與TCS系統的相互搭配下電腦會主動控制引擎輸出與煞車力道達到脫困目的，雖然在濕滑的泥濘道路不免有些許打滑現象，不過相較於一般低底盤的轎車而言其脫困能力還是高明許多。
由於全車載滿乘客因此後車箱空間完全被露營裝備所塞滿，原本以為可借到車頂箱使用但可惜地並未如願，只能盡量的堆滿後車廂能帶多少算多少，最理想的狀態是一家三口出遊將後座的64分離座椅放倒一半便可塞入天幕、摺疊桌這種長形物件，也幸虧試駕車有配置數位後視鏡這項配備才不致於完全看不到車後畫面，同時這款數位後視鏡也結合有行車紀錄器功能可針對前、後影像進行錄製，亮度也可針對白天/夜晚進行調整且畫質清晰，功能性不僅豐富也是相當實用的配備。
這次重回司馬庫斯竟與過去造訪時的畫面有著極大落差，不僅設備更為現代還多了歐風十足的小木屋供旅客住宿，另外餐廳菜色選項也更為豐富，若你不嫌遠這邊真的是北部地區難得的世外桃源，而通往神木群的步道依舊，只不過因前天大雨讓路面更顯泥濘，來回共10公里的路程需耗費4-5個小時，不過路程還算平緩對多數人而言僅需多點耐心便可達成，由於步道位於海拔1,500公尺左右，涼爽的氣溫對爬山而言相當舒適，一路上會穿越各種林相好不豐富，不時還會有傾流而下的小瀑布送上涼爽的水氣，特別是耗費一番功夫走到目的地神木群區時，在9顆神木所圍繞的環型步道下能感受到那參天的震撼立刻釋放全身的疲勞感，其中名為yaya的神木是最大的一顆，樹齡為2,500年其樹圍約20.5公尺，是台灣神木排行第四大的巨木。
這次特別規劃一場露營之旅來試駕22.5年式的Focus Active可說是表現得相當稱職，不僅輸出動力足操控手感佳，對於輕越野地形也完全不成問題，相較於先前原廠特地規劃的越野試駕路線，這次藉由出遊來檢視產品的實用性反而更貼近一般大眾的用車狀態，尤其新年式的Active任性版在增添數位儀表後讓車艙的科技感又更上一階，且本月份購買22.5年式之Focus及Kuga還享有3.5萬的配件購物金，可依自身需求換購E-Mirror電子式智慧後視鏡、360°環景影像行車輔助系統或車載智慧娛樂系統，雖然車價順勢漲了一些，不過增添的配備相較於漲價的幅度而言依舊是相當划算。
| Ford Focus Active 任性版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,397/1,844/1,513
| 軸距(mm)
| 2,700
| 車重(kg)
| 1,375
| 引擎型式
| 直列三缸渦輪汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 182 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 24.5 / 1,600-4,500
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 215/50 R18
| 平均油耗
| 16.4 km/l
| 售價
| 91.8萬