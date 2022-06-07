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Q1商業服務景氣上升　商研院：預測將持續至10月

▲商研院今（7）日發布的「台灣商業服務景氣循環綜合指標」顯示，2022年第一季持續2021年第4季的上升趨勢，並預測至2022年10月仍續上升。（示意圖／取自pixabay）
▲商研院今（7）日發布的「台灣商業服務景氣循環綜合指標」顯示，2022年第一季持續2021年第4季的上升趨勢，並預測至2022年10月仍續上升。（示意圖／取自pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-07 11:09:18

商業發展研究院今（7）日發布「台灣商業服務景氣循環綜合指標」，根據同行指標綜合指（CCCIS）顯示，2022年第一季持續2021年第4季的上升趨勢，並預測上升態勢會延續至2022年10月。

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商研院於今日發佈最新一期的「台灣商業服務景氣循環綜合指標」提到，同行綜合指數自去（2021）年8月觸底後接著持續上升，至今年4月已升為正的0.1174個標準差，預測到10月會繼續升為正的0.5947個標準差。

上述發布結果與商研院在今年3月發布的2021年第4季持續下降，並預測至2022年7月會持續下降，完全相反，商研院說明原因表示，系統會依據行政院主計總處公布的GDP統計做分析預測，但由於這次主計總處在今年5月27日發表的2021年第4季GDP統計對2月27日所發表的做了相當大的修正，才會造成商研院在這次與上月所做的景氣循環趨勢分析預測相反。

商研院今日所發表的分析指標指出，2021年的景氣復甦，出現不同部門與產業間的分歧，而今年第一季總體經濟成長速度減緩，復甦分歧程度也見縮小。

商研院表示，2021年疫情再起，二度重創先前曾受疫情嚴重衝擊者，但整體經濟成長率仍然持高，經主計總處今年5月底最後上修為6.57%。唯專靠工業一枝獨秀，貢獻度達4.97%；服務業貢獻度只有1.89%。部門別的成長貢獻度而言，民間固定投資高占3.92%，淨輸出其次占1.85%，民間消費為負的0.15%。

行政院主計總處發布今年第一季GDP年成長率3.14%，民間投資動能仍然強勁，成長率高達6.64%，成長貢獻度也高達1.45%，但淨輸出成長10.95%，是部門別的成長貢獻度冠軍，高達1.54%；民間消費成長率為0.46%，成長貢獻度也轉為正的0.18%。

產業別而言，工業年成長6.02%，貢獻度2.22%；服務業年成長1.61%，貢獻度1.06%。與2021年相比，今年第一季的工業與服務業經濟成長率同見減緩，工業減緩程度相對大於服務業，兩者的成長貢獻度差距，也隨著整體經濟成長率的減緩而縮小。

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