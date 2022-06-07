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重返「中正廟」　林佳龍：蔣萬安有天命推動轉型正義

▲林佳龍表示，32年前野百合學運，當時群眾在廣場上聚集，他也在其中聽演講。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.07）
▲林佳龍表示，32年前野百合學運，當時群眾在廣場上聚集，他也在其中聽演講。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.07）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-07 11:01:372022-06-07 11:24:03

轉型正義議題成為台北市長選戰的一大攻防，爭取民進黨提名參選台北市長的前交通部長林佳龍今（7）日赴中正紀念堂參觀常設展「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」前受訪表示，他願意代表野百合學運世代，與蔣家後代、國民黨台北市長參選人蔣萬安坐下來談，中正紀念堂的轉型應該建立在開放、平等、自由等三個普世價值的元素；林也說，「姓不姓什麼不該是原罪，也不該是資產」，蔣萬安的身份可以為台灣民主發展的最後一哩路「轉型正義」來帶頭，他是有天命的，如果他能夠走出來，對於轉型正義的和解會相當有貢獻。

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▲林佳龍表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.07）
▲林佳龍表示，「姓不姓什麼不該是原罪，也不該是資產」，蔣萬安的身份可以為台灣民主發展的最後一哩路「轉型正義」來帶頭，他是有天命的。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.07）
針對中正紀念堂轉型相關議題，蔣萬安日前先稱，中正紀念堂可以改為「台灣建設紀念館」，之後又稱中正紀念堂是台北市民共同記憶，絕不容許任何一個人、政黨或少數官員片面改變，而應該在現有的基礎上，大家集思廣益加入更多元素，既有基礎就是不容許任何改變。相關發言立場反覆，引發論戰。

林佳龍對此表示，今天回到在野百合學運時代被稱為「中正廟」的空間感觸很多。台灣從野百合學運邁出民主化的第一步，現在台灣民主發展進入最後的一哩路「轉型正義」，今天看展好像穿越時空，除了回顧也有所展望。

林佳龍表示，蔣萬安針對中正紀念堂轉型的2次談話他都有注意到，蔣萬安是很有代表性的人物，「我本身是野百合學運世代的代表，他是蔣家後代的代表，我們兩個應該可以一起誠實的面對歷史，共同走向未來，我想邀請他坐下來談」，不管是學運世代、蔣家後代，都是台灣的中生代，要為台灣奠定更好的民主發展基礎。

林佳龍表示，蔣萬安4月提到，中正紀念堂的定位要從更高、有高度的角度來看待，中正紀念堂可以改為「台灣建設紀念館」，這是很值得肯定的、邁出的第一步。

但是6月蔣萬安又提到，中正紀念堂既有基礎不容任何改變，可以增加新的元素，這2次談話裡面，可以看出他有企圖做一些突破，認為這是一些開放的議題，但也許遇到反彈又退了回去，相當可惜。

林佳龍表示，如果自己可以與蔣萬安坐下來談台灣民主發展的過去與未來，非常有意義。既然中正紀念堂要轉型增加一些元素，那自己要期許蔣萬安，台灣的基礎是「我們人民」、不分先來後到、族群、統治者或反抗者，都是土地的一部分，應該從人民的史觀、對人權的追求來談論增加的元素，例如開放、平等、自由等三個普世價值的元素。

林佳龍表示，中正紀念堂應該是開放的空間，是人民、世界的空間，可以成為台灣人、世界觀光客認識民主的存在；第二是平等的精神，這裡沒有壓迫宰制神格化、而是平等對待，呈現台灣多元共融的精神；第三個很重要的價值基礎是自由，任何政權不是立基於言論、出版、集會結社、選舉自由，建構政權的基礎就會違反人性及民意的。

林佳龍說，自由廣場從「大中至正」的個人墨寶改為人民的廣場，就剩下中正紀念堂應該重新被檢視、建構，呈現人民的力量，這也是台灣未來捍衛土地人權共同的資產。「姓不姓什麼不該是原罪，也不該是資產」，蔣萬安的身份可以為台灣民主發展的最後一哩路「轉型正義」來帶頭，他是有天命的，如果他能夠走出來，對於轉型正義的和解會相當有貢獻。

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