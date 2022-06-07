重返「中正廟」　林佳龍：蔣萬安有天命推動轉型正義

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林佳龍對此表示，今天回到在野百合學運時代被稱為「中正廟」的空間感觸很多。台灣從野百合學運邁出民主化的第一步，現在台灣民主發展進入最後的一哩路「轉型正義」，今天看展好像穿越時空，除了回顧也有所展望。
林佳龍表示，蔣萬安針對中正紀念堂轉型的2次談話他都有注意到，蔣萬安是很有代表性的人物，「我本身是野百合學運世代的代表，他是蔣家後代的代表，我們兩個應該可以一起誠實的面對歷史，共同走向未來，我想邀請他坐下來談」，不管是學運世代、蔣家後代，都是台灣的中生代，要為台灣奠定更好的民主發展基礎。
林佳龍表示，蔣萬安4月提到，中正紀念堂的定位要從更高、有高度的角度來看待，中正紀念堂可以改為「台灣建設紀念館」，這是很值得肯定的、邁出的第一步。
但是6月蔣萬安又提到，中正紀念堂既有基礎不容任何改變，可以增加新的元素，這2次談話裡面，可以看出他有企圖做一些突破，認為這是一些開放的議題，但也許遇到反彈又退了回去，相當可惜。
林佳龍表示，如果自己可以與蔣萬安坐下來談台灣民主發展的過去與未來，非常有意義。既然中正紀念堂要轉型增加一些元素，那自己要期許蔣萬安，台灣的基礎是「我們人民」、不分先來後到、族群、統治者或反抗者，都是土地的一部分，應該從人民的史觀、對人權的追求來談論增加的元素，例如開放、平等、自由等三個普世價值的元素。
林佳龍表示，中正紀念堂應該是開放的空間，是人民、世界的空間，可以成為台灣人、世界觀光客認識民主的存在；第二是平等的精神，這裡沒有壓迫宰制神格化、而是平等對待，呈現台灣多元共融的精神；第三個很重要的價值基礎是自由，任何政權不是立基於言論、出版、集會結社、選舉自由，建構政權的基礎就會違反人性及民意的。
林佳龍說，自由廣場從「大中至正」的個人墨寶改為人民的廣場，就剩下中正紀念堂應該重新被檢視、建構，呈現人民的力量，這也是台灣未來捍衛土地人權共同的資產。「姓不姓什麼不該是原罪，也不該是資產」，蔣萬安的身份可以為台灣民主發展的最後一哩路「轉型正義」來帶頭，他是有天命的，如果他能夠走出來，對於轉型正義的和解會相當有貢獻。