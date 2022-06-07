中職／悍將中學降臨！請來「男神」炎亞綸開球

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還記得與暗戀的同學一同逛園遊會的悸動嗎？今年在新莊城堡舉辦校慶園遊會，入場即可獲得「悍將中學園遊券」，可到「GO!衝鋒校車」、「青春放映室」、「校歌彈珠台」、「校園神射手」、「課本金字塔」等攤位遊玩即有機會獲得台灣大哥大、MyVideo、MyMusic、《VALORANT特戰英豪》、GeForce NOW雲端遊戲服務限量好禮，另球迷體驗任三攤位，即可兌換限量獎品「同學造型貼紙 」，每日限量1000張，送完為止；另外受到同學們喜愛的「悍將瘋神榜」將再度回歸，只要透過悍將APP「點數兌換」專區扣除點數「66點」即可報名參加，站上悍將城堡頂端，青春無敵告白大聲說！
台灣大哥大悍將中學今年同樣要進行服儀檢查，6/18（六）、19（日）只要穿著制服來到校慶園遊會，通過檢查即可獲得嘉獎悍將APP點數5點；適逢悍將中學校慶，富邦悍將與台灣大哥大特別攜手推出憑內野有價票券即可領取的「學生專屬紀念限定禮」，6/18（六）將送出中學鑰匙圈、6/19（日）則為隨身酒精瓶（亞瑟傳奇請持當日季票票券前往二樓服務台進行兌換），兩天進場同時可獲得由台灣大哥大提供的「GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案月訂前30天免費」、「MyBook雜誌樂讀包14天免費體驗」、「台灣大哥大Disney+單購月訂方案，首月＄50元折抵」等優惠好禮，