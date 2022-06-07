綠北市為陳時中陷僵局？林佳龍提願景籲防疫、選舉併行
民進黨台北市長提名陷僵局，前交通部長林佳龍近來拋出具體政策，持續替參選做準備。林佳龍今（7）日赴中正紀念堂參觀常設展「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」前受訪表示，防疫要持續，但選舉帶動台灣的民主，也必須要持續向前走。民進黨不必再思考有何限制，應該盡快提出候選人，讓台北市民瞭解民進黨對首都的主張與願景。
林佳龍說，選舉就是一種民主精神的體現，他很珍惜，國民黨已經提名立委蔣萬安參選台北市長，包括民進黨在內其他政黨都還沒有提名，「我覺得不應該停止」，過去台灣是選舉帶動的民主化，選舉就是生活的日常。
至於是否認為黨中央「在等一個人」、「因人設事」？林佳龍說，他沒有針對任何人，台灣民主走到今天不簡單，這2年多來的防疫，也是建立在民主法治、尊重人權的基礎上來防疫，現在應該進入到「新台灣模式」的正常生活，不會因為要對抗病毒而被打倒。
林佳龍表示，政黨政治是選舉政治、責任政治，作為學運世代成員，期盼選舉就像一場選舉嘉年華，大家提出願景，像自己就提出了首都12大願景。林佳龍說，「夢想會因為真誠行動而會成真，不管最後參選、勝選的誰，這個過程本身就很有意義，提出政見是不能被停止的」，他強調，防疫工作重要，民主也要向前走。
林佳龍表示，民進黨應該盡快產生候選人是比較負責任的，現在在野黨已經提名了，沒有母雞除了對小雞有影響外，市民也不知道民進黨究竟主張什麼。民進黨確實不必再思考其他的限制、自我的限制，就盡快提名產生候選人，大家一起推出最好的人選。公平良性競爭。
談到台北願景，林佳龍說，台北作為台灣首都，帶動台灣走向世界是他的夢想。自己角色不論坐轎、抬轎，初心都是以人民為出發。