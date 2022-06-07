受惠2021年強勁需求 造紙產量448.2萬公噸創新高
造紙公會今（7）日公佈2021年統計年報，造紙業受惠去年國內外市場強勁需求，紙與紙板總生產量達448.2萬公噸創新高，較前一（2020）年增加2.8%，為自2007年以來次高紀錄。紙張與紙板生產量差距持續顯著，去年紙張生產量80.6萬公噸，較前一年度生產量減少0.2%，佔總生產量18%；紙板生產量創史上最高達到367.6萬公噸，較前一年度增加3.4%，佔總生產量82%。綜括2021年紙張與紙板總消費量為466.2萬公噸，比前一年增加6.6%，每人年平均用紙量上升至199.4公斤。
造紙公會指出，2021年紙張與紙板總銷售量442.6萬公噸，比2020年增加1.5%。內銷量為303.4萬公噸，增加8.7%，外銷量139.1萬公噸，減少11.2%。其中紙張內銷較前一年減少1.1%、外銷則有0.8%的成長；紙板部份，去年上半年國內紙箱供不應求，瓦楞紙箱用紙支應國內需求內銷較2020年成長11.5%，外銷動能相對疲軟出口量較前年衰退11.2%。
紙板產量提升帶動回收紙消費需求增加。回收紙總消費量438.9萬公噸，比前一年成長6.2%。其中國內回收紙為288.6萬公噸，比2020年增加3.3%，佔總消費量65.8%；會員紙廠持續向回收紙供應鏈宣達源頭管理的重要，落實雜紙、雜物、禁含物驗收。為補足國內回收紙缺口，2021年進口回收紙150.3萬公噸，較2020年增加12.4%，佔總消費量34.2%。
造紙公會表示，國內外變種病毒引發疫情反覆方興未艾，再加上俄烏戰爭、地緣政治局勢緊張、國際原物料、航運價格飆漲、氣候變遷加劇，各國均面臨通膨壓力。高挑戰性環境促使造紙業更積極應對ESG永續課題，強化經營韌性。特別是環境友善責任，產業以製程改善、能源轉換、循環經濟等三大策略推進淨零排放，努力擴大生質燃料、固體廢棄物（SRF）燃料佔比，並且提升太陽光電、陸地風電、沼氣等綠電佔比，達到化石燃料和廢棄物減量雙重友善環境成效。