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MacBook Air、MacBook Pro降價！舊代M1晶片最多省2500元

▲STUDIO A M1晶片的MacBook Air/Pro因新機登場，舊代機種順勢降價。(圖／STUDIO A提供)
▲STUDIO A M1晶片的MacBook Air/Pro因新機登場，舊代機種順勢降價。(圖／STUDIO A提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-07 12:20:152022-06-07 13:53:36

Apple今(7)日發表全新配置M2晶片瀏海螢幕的MacBook Air，有新機登場舊機就順勢調降，蘋果經銷商STUDIO A配置上一代Ｍ1晶片的MacBook Air和MacBook Pro降價幅度為1500~2500不等，價格比官網更便宜，此外，STUDIO A提供回溯期，在降價前一週內購機並保留當時之購買憑證，價差金額可於門市兌換等值周邊產品。

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▲MacBook Air搭載M1晶片和最新M2晶片兩款的起跳價，有7千元的落差。(圖／翻攝官網)
▲MacBook Air搭載M1晶片和最新M2晶片兩款的起跳價，有7千元的落差。(圖／翻攝官網)
根據STUDIO A表示，這次降價的品項Ｍ1晶片的MacBook Air 8+512GB，原價38900元，調降為36400元，比Apple官網的定價再便宜500元，降價達2500元至於最入門的8+256GB則依舊維持30900元。另外，同樣為M1晶片的MacBook Pro配置8+256GB，原價39900元，調降後的新價格為38400元，容量8+512GB原價45900元，調降後的新價格為44400元。

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