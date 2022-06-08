cama「6大優惠」寵會員！黑咖啡免費送　全飲品30杯8.5折

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1、新會員贈送黑咖啡：活動期間內，新加入cama café APP成為會員，即可獲得中杯黑咖啡兌換券乙張（活動限量5萬杯，限前5萬名）。
2、全飲品折價券50元：活動期間內，毎週發送10元飲品折價券5張，沒有門檻限制，想喝什麼就喝什麼，優惠券還可輕鬆轉贈給其它cama會員，（最後使用日為7/7）。
3、全飲品5杯8.8折：單次購買5杯，即享8.8折優惠，可寄杯，無使用期限（須同品項與規格）。
4、全飲品30杯8.5折：單次購買30杯，即享8.5折優惠，可寄杯，無使用期限（須同品項與規格）。
5、咖啡豆2包8.5折：單次購買2包，即享8.5折優惠，口味可任選混搭，可寄豆。
6、濾掛咖啡20包8.5折：單次購買20包，即享8.5折優惠，口味可任選混搭，不可寄貨。
最划算的莫過於，全飲品大組寄杯竟然沒有使用期限，身為鐵粉絕對要趁划算搶先買起來慢慢喝！除了上述會員優惠外，cama café APP單筆消費滿50元可累積1點，最低6點即可兌換折價優惠券，全台門市都可跨店集點。
85度C濾掛咖啡則在全聯獨家開賣兩款新品，富含多層次韻味的「瑪莉安東尼濾掛咖啡」，精選來自中南美洲瓜地馬拉薇薇特南果及巴西喜拉朵產區的咖啡豆，完美打造厚實巧克力和杏仁堅果香；「經典曼特寧濾掛咖啡」有著曼特寧的風味及巴西的酸甜味，帶點丁香及奶香味，濃郁香醇、層次分明。兩款濾咖啡從6/10至7/7，六入一盒市價229元，全聯通路獨家販售促銷價195元，全聯會員優惠買一盒送一盒，兩款可任搭，平均一盒六入不到98元。