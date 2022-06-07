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臉書po文佯裝賣快篩與名牌包　通緝犯半年騙近279萬

▲高市警局刑大偵八隊會同台北市中正一分局於台北市西門町內一家旅館逮捕陳姓、王姓2男子。(圖／記者郭凱杰翻攝
▲高市警局刑大偵八隊會同台北市中正一分局於台北市西門町內一家旅館逮捕陳姓、王姓2男子。(圖／記者郭凱杰翻攝

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-07 14:10:24

高市警局刑大偵八隊透過分析165反詐騙平台，發現陳姓男子涉嫌在臉書張貼販賣名牌包，快篩試劑等貼文，經深入追查得知，犯嫌在臉書各商品交易社團發文販售熱銷之全新或二手商品，並以低價販售策略吸引被害人，被害人將款項匯至指定帳戶後，卻未收到所購買的商品。半年間，騙得279萬元。高市刑大循線將其與同夥王姓男子逮捕依詐欺罪嫌移送法辦。

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▲陳姓男子利用網路快篩試劑截圖，ＰＯ臉書詐騙被害人(圖／記者郭凱杰／翻攝)
▲陳姓男子利用網路快篩試劑截圖，ＰＯ臉書詐騙被害人(圖／記者郭凱杰翻攝)
高市警局刑大偵八隊調查發現，陳男先在臉書平台佯裝買家購買名牌包包，藉以取得名牌包包之照片及購買證明，再使用年輕女性暱稱及照片申辦多組臉書帳號，在臉書各大買賣社團PO文販售名牌包包。

▲警方在陳姓、王姓2男子的房間，查扣電腦、手機和現金。(圖／記者郭凱杰／翻攝)
▲警方在陳姓、王姓2男子的房間，查扣電腦、手機和現金。(圖／記者郭凱杰翻攝)
今年4、5月間，陳見快篩試劑成為搶手貨，再利用其他臉書帳號，又在臉書上貼上堆積不少快篩劑的照片，佯稱能從國外進口快篩試劑至國內販售吸引不少買家匯款訂購，經查，至少42人下單後全被騙，受騙金額達279萬元。

▲陳嫌在臉書各商品交易社團發文販售熱銷之全新或二手商品，並以低價販售策略吸引被害人。(圖／記者郭凱杰／翻攝)
▲陳嫌在臉書各商品交易社團發文販售熱銷之全新或二手商品，並以低價販售策略吸引被害人。(圖／記者郭凱杰翻攝)
林士元指出，警方循線追查，多方蒐集資料進行身分比對，查出陳嫌已遭數個地檢署通緝，陳嫌為規避警方追緝，每隔2、3天就更換居住旅館，且持用他人證件辦理入住登記，警方透過地毯式搜索，逐一查訪西門町各大旅館，最終鎖定犯嫌落腳處所，遂向會同轄區台北市中正一分局共同執行搜索，查扣作案用「手機8支、筆記型電腦1台、現金2萬5千元」等相關證物，全案以違反詐欺罪嫌解送臺灣臺北地方檢察署偵辦 。

高雄市警方呼籲，透過非官方交易管道，例如Line、臉書等社群平台購買商品，都必須提高警覺，切莫因商品價格低廉而上當受騙，如有任何詐騙相關問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證。

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