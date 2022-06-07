臉書po文佯裝賣快篩與名牌包 通緝犯半年騙近279萬
高市警局刑大偵八隊透過分析165反詐騙平台，發現陳姓男子涉嫌在臉書張貼販賣名牌包，快篩試劑等貼文，經深入追查得知，犯嫌在臉書各商品交易社團發文販售熱銷之全新或二手商品，並以低價販售策略吸引被害人，被害人將款項匯至指定帳戶後，卻未收到所購買的商品。半年間，騙得279萬元。高市刑大循線將其與同夥王姓男子逮捕依詐欺罪嫌移送法辦。
高市警局刑大偵八隊調查發現，陳男先在臉書平台佯裝買家購買名牌包包，藉以取得名牌包包之照片及購買證明，再使用年輕女性暱稱及照片申辦多組臉書帳號，在臉書各大買賣社團PO文販售名牌包包。
今年4、5月間，陳見快篩試劑成為搶手貨，再利用其他臉書帳號，又在臉書上貼上堆積不少快篩劑的照片，佯稱能從國外進口快篩試劑至國內販售吸引不少買家匯款訂購，經查，至少42人下單後全被騙，受騙金額達279萬元。
林士元指出，警方循線追查，多方蒐集資料進行身分比對，查出陳嫌已遭數個地檢署通緝，陳嫌為規避警方追緝，每隔2、3天就更換居住旅館，且持用他人證件辦理入住登記，警方透過地毯式搜索，逐一查訪西門町各大旅館，最終鎖定犯嫌落腳處所，遂向會同轄區台北市中正一分局共同執行搜索，查扣作案用「手機8支、筆記型電腦1台、現金2萬5千元」等相關證物，全案以違反詐欺罪嫌解送臺灣臺北地方檢察署偵辦 。
高雄市警方呼籲，透過非官方交易管道，例如Line、臉書等社群平台購買商品，都必須提高警覺，切莫因商品價格低廉而上當受騙，如有任何詐騙相關問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證。