守護外送員健康 台中發送每人2劑快篩3萬餘人受惠

台中市府勞工局關懷外送員健康，即日起在山、海、屯、市區4處就業服務站台及相關工會，針對外送員每人發送2劑快篩，共準備6萬2000劑。市長盧秀燕表示，受新冠肺炎疫情影響，許多市民日常須依賴外送服務，市府繼去年發送外送員每人口罩1盒後，現今再發送每人2劑快篩，預計3萬多名外送員受惠。





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盧市長指出，近年外送產業興起，加上疫情影響，外送平台產業更加蓬勃發展，市府為守護外送員健康，去年口罩荒時率先發送外送員每人口罩1盒，現在又即時發送外送員快篩每人2劑。外送員對此表示，因外送常接觸各類商家及民眾，市府提供快篩試劑除可保護自己及家人外，亦可保障客戶，讓大家都安心。





勞工局長張大春指出，盧市長於端午連假前公布七大類防疫第一線人員第4波發放快篩計畫，包括「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」，比如社工、身障社區服務工作人員、各級學校教職員、警義消民防、計程車和公車司機、市場攤商、大樓管理員、保全、外送服務人員等近37萬人受惠，將發出近75萬劑。





張局長說明，外送服務人員列為民生服務類，今日起由各公(工)私協會相關平台與系統啟動發放作業，市府共準備快篩6萬2,000劑，在4處台中市就業服務處所屬就業服務站台，包括豐原就業服務站、沙鹿就業服務站、大里就業服務台、市府就業服務台，以及外送相關工會發放，預計有3萬1,000位外送員受惠。





勞工局補充，設籍台中的外送員每人兩劑快篩，發放時間為即日起至6月10日上午8時至下午5時，憑身分證及外送人員證明(出示手機)至就服站(台)或外送相關工會領取，領取作業採電子掃描身份證，迅速便捷。









