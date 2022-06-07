換不夠嗎？日圓換匯再破底見0.2259元 台幣5萬季差快5千
在美國通膨數據公布前，美國10年期公債殖利率重新站回3%，非美貨幣走弱，日圓更貶破132兌1美元，再創20年新低，也使得日圓兌新台幣換匯價再破底，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（7）日早盤一度見0.2259元，以換新台幣5萬元來說，與今年3月8日高點0.2493元相較，現在可以多換到2萬0776日圓現鈔、折合新台幣約4693元。
美國聯準會（Fed）將於下周公布6月利率決議，市場普遍預期將升息2碼，而在利率決策會議之前，投資人聚焦周五美國消費者物價指數（CPI），美國10年期公債殖利率持續走揚，並站上3%，支撐美元，亞洲主要貨幣兌美元貶壓沈重，日圓更貶破132兌1美元，而新台幣兌美元也貶破了29.5元，一度來到29.54元、貶值1.25角，目前在29.505元震盪
不過，由於日圓貶更多，也使得日圓兌新台幣也再創25年新低價，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤再探底，一度見0.2259元，相當於新台幣1元可以換到4.427日圓現鈔。若以換新台幣5萬元來說，若與5月31日的換匯價0.2309元相較，當時只能換到21萬6544日日圓現鈔，現在可換22萬1337日圓現鈔，也就是現在可多換到4793日圓現鈔、差了新台幣1082元。
若與今年換匯高點3月8日的0.2493元相較，當時只能換到20萬561日圓現鈔，現在則可換到22萬1337日圓現鈔，即差3個月就可多換到2萬776日圓現鈔、相於新台幣4693元。