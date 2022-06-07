靠簽證放水竟能買83個LV 前駐越外交官判8年8月定讞
前外交部駐越南代表處一等秘書蕭裕文，被控利用核發越南學生及外配簽證權限，圖利當地仲介曹保麟賣簽證，還被查出600多萬元薪水分文未動，卻能支付當地房租、買83個LV甚至增加美金存款，來源不明財產高達台幣448萬餘元。最高法院今（7）日駁回上訴，依公務員對主管事務圖利罪、財產來源不明罪，判處8年8月、褫奪公權4年定讞。
檢方指控，越南河內台灣商會前祕書長曹保麟，替沒有基礎華文（TOCFL）能力證明或財力證明的越南籍學生偽造證明文件，交由蕭裕文核准來台留學，總計有27件學生簽證，曹男每件除可獲得1000至4500美元不等代辦費，學生若順利入學，可再向學校收取學費的10%、約台幣2000至3000元不等仲介費用。
蕭裕文另被查出，自2010年5月起至2013年元月止，33個月的房屋租金7萬5885.49美元非他支付，還在當地購入83個LV皮件，總價值高達越幣12億元（約新台幣170萬元），帳戶內還有折合新台幣約280萬元的可疑美金存款，蕭雖辯稱在當地投資獲利，但法院不採信。
高院更二審認為，蕭男罔顧國家託付，破壞官箴，減損公眾對於公務員品格操守之信賴，且破壞陽光法案所要求公務員誠實申報財產之規範意旨，更嚴重戕害國民對於公務員廉潔性之信賴，判處8年8月，褫奪公權4年，全案經最高法院駁回上訴確定。