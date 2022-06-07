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外國人合法停留超過180日　停留期限再次自動延長30日

▲移民署自2020年7月17日起至2022年5月6日止，已23度宣布自動延長。（圖／移民署提供）
▲移民署自2020年7月17日起至2022年5月6日止，已23度宣布自動延長。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-07 12:24:38

考量國際疫情仍然嚴峻，國內疫情亦進入廣泛社區流行，又我國邊境尚未全面開放，內政部移民署宣布，針對2020年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留之外國人，再次自動延長其在台停留期限。

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移民署強調，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，並兼顧家人團聚需求，針對合法停留超過180日之外國人，移民署自2020年7月17日起至2022年5月6日止，已23度宣布自動延長30日停留期限之措施，本次為第24次。

移民署進一步說明，本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。相關延期要件及注意事項，詳情請參考以下「問答集」。

【問答集】

https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/310693/cp_news

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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