新鮮人求職祭將至！人力銀行盤點十大潛力職缺

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若是對於挑戰高薪有興趣的新鮮人，建議可投身「不動產經紀人/營業員」，國內房仲業者釋出入行前半年到九個月之間，起薪5萬元的誘因，若是考取「不動產經紀人」證照，每月薪資可再拉高5000至8000元，對於想要挑戰高薪的社會新鮮人極具吸引力。
陳尹柔表示，觀察「國外業務人員」一職，入行不到一年薪水平均約36,430元，明顯高於大學生的期待起薪，若年資三年以上薪水將４萬５千元，稍具規模的公司會採取底薪加上獎金，有經驗的國外業務年薪破百萬元並不少見，憑藉流利的外語優勢和熟練的業務技巧，日後轉職也非難事。
「多媒體動畫設計師」出路甚廣，科技公司、傳播製作公司以及電玩遊戲產業都需要相關人才，其工作內容包括整合文字、圖片、影像、聲音等，可運用在動畫、遊戲及影音方面，剛入行的初學者和年資三年以上的多媒體動畫設計師相較，薪水可成長約20%。
而「產品企劃」、「數位行銷」及「網頁設計」，都是目前就業市場主流，橫跨不同產業皆有大量人力需求，新鮮人選擇相對較多，建議可鎖定嚮往的產業投出履歷，累積實戰經驗，資歷三年以上薪水可望突破四萬元。
「人力資源」的工作內容，包括招募甄選、訓練發展、薪酬福利、員工關係、績效評估，除了要熟悉勞動相關法條，還要顧及員工職涯發展和身心狀態，經常被視為雇主與員工之間溝通的橋樑，若並非相關科系畢業但想從事人資相關工作，建議可以透過坊間課程，多了解人資領域，培養專業，職涯之路方能走得長久。
而值得一提的是寵物商機的崛起，讓「寵物美容師」後勢看俏，在人力銀行主網也釋出近900個工作機會，薪水平均落在3-6萬元不等。根據內政部與農委會推算，2021年全台犬貓數量達到295萬隻，相比0~14歲幼年人口數僅289萬人，首度發生寵物數量比幼年人口數還多；且台經院也預估，2025年台灣寵物數量將達到400萬隻，因此從食物、醫療、美容、住宿、保險等，可以預見龐大的毛孩經濟已經來臨，因而促成寵物美容師受到關注，入行起薪雖然不到三萬元，待累積客戶口碑和實務經驗後，亦不乏自立門戶開設寵物美容工作室獨當一面。
陳尹柔表示，為鼓勵社會新鮮人，利用履歷盤點回顧在校時期的社團、打工、實習、競賽等經歷所帶來的成長養份，即日起到8月14日截止，舉辦「2022企業最愛履歷人才全國擂台」，歡迎各大專院校、研究所畢業踴躍報名，只要經由2022企業最愛履歷人才全國擂台活動網頁一鍵投遞履歷，即可獲得麥當勞冰炫風一份。優秀履歷更有機會被資訊科技業、金融管顧業、營造建築業等六大領域、數十位企業高階人資主管看見，並獲得專業詳盡的點評，成為通往知名企業的試金石，而獲選的「黃金履歷」、「創意履歷」還能獲得iPad與5千元求職金。若達2萬人參賽，人力銀行也將於8月底抽出一位獨得獎金一百萬元得主，讓新鮮人畢業即賺一桶金海放同儕。