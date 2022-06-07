蔡淑臻「胸部埋臉」太激情 《女外科》開車鏡頭被剪掉
蔡淑臻、朱軒洋主演的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》播出精彩大結局，在醫院值班室的唯美情慾戲創2.30收視率最高峰，蔡淑臻在直播中爆料那場戲拍了2次，第一顆鏡頭「胸部埋臉」太激情，導演賴孟傑選擇改用第二顆，怕觀眾分心了。
蔡淑臻激情戲脫到剩黑色內衣，和朱軒洋赤裸交纏，第一次朱軒洋過於真情流露，彩排的時候已經兩行淚掛在臉上，蔡淑臻說：「他太讓我心疼了，我就會想要抱他，後來沒選那個take，會不會是因為我整個胸部壓在他臉上，把他臉遮住了還是怎麼樣。」
導演賴孟傑解釋最後沒用激情鏡頭，是怕觀眾分心，海裕芬還開玩笑說：「怕直接拍成在『親餵』的戲。」蔡淑臻、朱軒洋戲裡纏綿後在床邊掏心，朱軒洋哭求蔡淑臻不要走，演得讓蔡淑臻都動容了，「他的哭戲，我跟攝影師兩個眼淚就噴出來。」
蔡淑臻第一集就奪走「在室乩童」朱軒洋的第一次，2人戲中大概有15場吻戲，蔡淑臻受訪談到拍第一場吻戲時，發現親不了朱軒洋，「我就把朱軒洋拉到旁邊，抱了他30秒。」這一抱讓朱軒洋直咧開嘴傻笑，從此拍親密戲順利許多。
蔡淑臻最愛的一場戲，是與朱軒洋在KTV吐後瘋狂熱吻，拍攝時兩人腎上腺素都飆高，一邊是想著「要吐了」，另一邊想著「要吞了」，朱軒洋坦言：「我們好像在上演灌食秀。」蔡淑臻說：「我覺得實在是太浪漫了，怎麼會有一個男生願意這樣全盤地接收，這就是真愛。」