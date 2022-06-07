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支持一線社福人員及志工　高市府發給每人2劑快篩

▲社會局局長謝琍琍與志工端午不休息，一起處理快篩劑發放。（圖／高雄市社會局提供）
▲社會局局長謝琍琍與志工端午不休息，一起處理快篩劑發放。（圖／高雄市社會局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-07 13:24:48

近日疫情不斷升溫，高雄市長陳其邁也看到服務弱勢民眾的第一線公私部門社工、早療個管中心／據點、育兒資源中心、坐月子平台等工作人員及擔任公部門的志工或社區關懷據點、長青關懷服務隊的志工約8萬3,404人，決定每人發放2劑快篩劑，以維護一線人員及受服務對象的健康安全。

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高雄市政府除免費提供中低收入戶、65歲以上長輩及身障朋友等弱勢族群約70萬人快篩劑，鑒於第一線提供經濟弱勢族群關懷訪視的公私部門社福、志工人員，在疫情期間，需提供保護力相對較弱的兒童、身心障礙者、長輩…等民眾關懷服務，恐增加染疫風險，高雄市政府免費提供第一線社福工作的工作人員每人2支快篩試劑。

▲月嫂照顧幼兒，未保幼兒健康安全，免費提供月嫂快篩劑。（圖／高雄市社會局提供）
▲月嫂照顧幼兒，未保幼兒健康安全，免費提供月嫂快篩劑。（圖／高雄市社會局提供）
高雄65歲以上高齡者已透由鄰里系統發放、學生則由學校系統發放，排除高齡志工與學生志工不重複領取，約有8萬多名志工，將免費提供每人2支快篩試劑，肯定志工夥伴在防疫期間，不怕受到感染的風險，持續至各單位的協助與善舉。

社會局局長謝琍琍表示，市府將「第一線社福工作人員」及「全市志工」等8萬3千多名列入快篩試劑免費發放對象，為了讓他們盡速取得快篩試劑，社會局全體動員，結合社福中心及社會局志工力量，端午連假期間不休息，分裝快篩劑及運送至四維行政中心及志工之各目的事業主管機關，公私協力讓「第一線社福工作人員」及「全市志工」能在6月6日起即可開始領取免費的快篩劑。

社會局到宅坐月子媒合平台有125位服務員，第一區坐月子到宅服務媒合平台（委託慈惠醫護管理專科學校辦理）張貝萍主任表示，疫情期間，產婦確實會比較擔心，能夠有免費快篩試劑，可以減輕服務員購買篩劑的負擔，也讓產婦媽咪和寶寶獲得安心照顧。

還有，疫情升溫期間，社工員及教保員不論是個案訪視、到宅療育服務、居家育兒指導、育兒諮詢等都需要面對不同的家庭，做好防疫措施，不僅是為了自身及家人的健康，更是對服務對象的保護，三民早療個管中心李政璋主任表示感謝市府關心早療第一線工作人員，提供快篩試劑讓社工及教保老師即時掌握身體狀況，讓服務更安心。

▲高雄提供社福第一線服務人員、志工快篩試劑發放。（圖／高雄市社會局提供）
▲高雄提供社福第一線服務人員、志工快篩試劑發放。（圖／高雄市社會局提供）

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