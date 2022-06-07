Apple官方掛保證！2022年「這6款」App最值得下載

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該類別的獲獎者支持來自多元背景、能力水準和語言的族群，為所有人提供絕佳的體驗。
Procreate，開發者：Savage Interactive （澳洲）
Procreate 是一款世界級的藝術家及設計師工具，以 iPad app 為人們帶來前所未有的創造力。藉由全新的輔助使用功能，例如顫抖和動作過濾、app 內建的協助觸控選單、語音回饋，以及色盲模式設定，來強化對「旁白」、「動態字級」和其他功能的支援。
愉悅與樂趣
此類別的獲獎者運用 Apple 的科技，提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。
App：(Not Boring) Habits，開發者：Andy Works LLC（美國）
(Not Boring) Habits 為乏味的習慣追蹤器添加了些許趣味。迷人的設計、有趣的觸覺回饋，加上優雅的遊戲化體驗，這款作品將生活比擬為一趟啟發人心的冒險旅途，帶使用者穿越森林和高山，讓追蹤習慣變成真正的藝術體驗。
互動性
此類別的獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和簡易的控制方式。
App：Slopes，開發者：Breakpoint Studio（美國）
作為一款滑雪追蹤 app，Slopes 帶來了完美體驗，提供使用者直覺的雙板與單板日記，並運用 iPhone 或 Apple Watch 上的 GPS 來追蹤距離與速度。 藉由與親友建立連結，將滑雪體驗變成遊戲，而且只要點擊一個按鈕就能操作。
社會影響力
此類別的獲獎者以有意義的方式改善生活，凸顯重要議題。
App：Rebel Girls，開發者：Rebel Girls Inc.（美國）
Rebel Girls 分享了世界上最具影響力的女性故事，例如 Ruth Bader Ginsburg、Simone Biles、Frida Kahlo 等等，並以豐富的語音及精美的原創藝術呈現。這些故事的主題橫跨事業、文化與年代，搭配的語音和插圖則是為故事和介面量身打造，並由世界各地的女性與非二元性別藝術家製作。
視覺與圖像設計
此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精妙的介面和高品質的動畫，造就獨特而具凝聚力的主題。
App： 《Halide Mark II - 專業相機》，開發者：Lux Optics（美國）
將眾多功能安排進操作簡單的介面裡；其整齊又巧妙配置的介面仿製了底片相機。所有手勢對資深攝影師來說都極為熟悉，但即便是還在摸索對焦和曝光設定的人，也能清楚操作方式。
創新
以創新方式運用 Apple 科技，此類別的獲獎者提供最先進的體驗，在各自的創作類別中脫穎而出。
App： Odio，開發者：Volst（荷蘭）
Odio 是一款音訊 app，提供不可思議真實的環境音，從瀑布聲、激流聲到電子聲，都在「空間音訊」和頭部追蹤的加持下變得更加逼真。使用者可透過迷人的圓型介面，控制混音來客製化特殊音景。每個混音畫面都搭配有未來感的流動動畫效果，並與聲音完全同步，帶來強化的視聽體驗。