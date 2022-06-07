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Apple官方掛保證！2022年「這6款」App最值得下載

▲Apple 設計大獎獲獎者(Apple Design Awards)針對6大類別公布最佳App。（圖／官方提供）
▲Apple 設計大獎獲獎者(Apple Design Awards)針對6大類別公布最佳App。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-07 13:50:502022-06-07 14:03:06

Apple WWDC 22在台灣時間今(7)日公布了2022年Apple 設計大獎獲獎者(Apple Design Awards)，延續去年開始的獎項分類，今年將再度就包容性、愉悅與樂趣、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計，以及創新等6個類別，分別選出一款最佳App，既然官方都說話了，大家還不趕緊手刀下載。

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包容性

該類別的獲獎者支持來自多元背景、能力水準和語言的族群，為所有人提供絕佳的體驗。

Procreate，開發者：Savage Interactive （澳洲）

Procreate 是一款世界級的藝術家及設計師工具，以 iPad app 為人們帶來前所未有的創造力。藉由全新的輔助使用功能，例如顫抖和動作過濾、app 內建的協助觸控選單、語音回饋，以及色盲模式設定，來強化對「旁白」、「動態字級」和其他功能的支援。

▲由 Savage Interactive 推出的 Procreate 是 Apple 設計大獎的包容性類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Savage Interactive 推出的 Procreate 是 Apple 設計大獎的包容性類獲獎作品。（圖／官方提供）
愉悅與樂趣

此類別的獲獎者運用 Apple 的科技，提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。

App：(Not Boring) Habits，開發者：Andy Works LLC（美國）

(Not Boring) Habits 為乏味的習慣追蹤器添加了些許趣味。迷人的設計、有趣的觸覺回饋，加上優雅的遊戲化體驗，這款作品將生活比擬為一趟啟發人心的冒險旅途，帶使用者穿越森林和高山，讓追蹤習慣變成真正的藝術體驗。

▲Apple 設計大獎獲獎者(Apple Design Awards)，WWDC 22。（圖／官方提供）
▲由 Andy Works LLC 推出的 (Not Boring) Habits 是 Apple 設計大獎的愉悅與樂趣類獲獎作品。（圖／官方提供）
互動性

此類別的獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和簡易的控制方式。

App：Slopes，開發者：Breakpoint Studio（美國）

作為一款滑雪追蹤 app，Slopes 帶來了完美體驗，提供使用者直覺的雙板與單板日記，並運用 iPhone 或 Apple Watch 上的 GPS 來追蹤距離與速度。 藉由與親友建立連結，將滑雪體驗變成遊戲，而且只要點擊一個按鈕就能操作。

▲由 Breakpoint Studio 推出的 Slopes 是 Apple 設計大獎的互動性類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Breakpoint Studio 推出的 Slopes 是 Apple 設計大獎的互動性類獲獎作品。（圖／官方提供）
社會影響力

此類別的獲獎者以有意義的方式改善生活，凸顯重要議題。

App：Rebel Girls，開發者：Rebel Girls Inc.（美國）

Rebel Girls 分享了世界上最具影響力的女性故事，例如 Ruth Bader Ginsburg、Simone Biles、Frida Kahlo 等等，並以豐富的語音及精美的原創藝術呈現。這些故事的主題橫跨事業、文化與年代，搭配的語音和插圖則是為故事和介面量身打造，並由世界各地的女性與非二元性別藝術家製作。

▲由 Rebel Girls Inc. 推出的 Rebel Girls 是 Apple 設計大獎的社會影響力類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Rebel Girls Inc. 推出的 Rebel Girls 是 Apple 設計大獎的社會影響力類獲獎作品。（圖／官方提供）
視覺與圖像設計

此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精妙的介面和高品質的動畫，造就獨特而具凝聚力的主題。

App： 《Halide Mark II - 專業相機》，開發者：Lux Optics（美國）

將眾多功能安排進操作簡單的介面裡；其整齊又巧妙配置的介面仿製了底片相機。所有手勢對資深攝影師來說都極為熟悉，但即便是還在摸索對焦和曝光設定的人，也能清楚操作方式。

▲Apple 設計大獎獲獎者(Apple Design Awards)，WWDC 22。（圖／官方提供）
▲由 Lux Optics 推出的《Halide Mark II - 專業相機》是 Apple 設計大獎的視覺與圖像設計類獲獎作品。（圖／官方提供）
創新

以創新方式運用 Apple 科技，此類別的獲獎者提供最先進的體驗，在各自的創作類別中脫穎而出。

App： Odio，開發者：Volst（荷蘭）

Odio 是一款音訊 app，提供不可思議真實的環境音，從瀑布聲、激流聲到電子聲，都在「空間音訊」和頭部追蹤的加持下變得更加逼真。使用者可透過迷人的圓型介面，控制混音來客製化特殊音景。每個混音畫面都搭配有未來感的流動動畫效果，並與聲音完全同步，帶來強化的視聽體驗。

▲由 Volst 推出的 Odio 是 Apple 設計大獎的創新類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Volst 推出的 Odio 是 Apple 設計大獎的創新類獲獎作品。（圖／官方提供）

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