陳妍希人生最開心一天：「告白時，陳曉說我像他老婆」

「有一種冷，是阿嬤覺得你冷，有一種好，是好朋友都是為你好，有一種幸福，是別人以為你很幸褔。」〜《戀愛是科學》

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偶像劇《戀愛是科學》裡，女主角莫允雯開設一家婚姻仲介所，利用大數據資料庫，幫未婚男女配對，找尋百分百適合的結婚對象，不過她提到一個很有趣的關鍵詞，結婚光靠數據配對是不夠的，周遭人的意見，往往會左右我們的擇偶選擇，她稱之為「亞洲壓力」。

人不是座孤島，選擇戀愛對象，參考旁人意見在所難免。如果妳是一位明星，會給妳婚姻指手畫腳的人，可能成千上萬，這個亞洲壓力要加上一條，「有一種適合，是粉絲覺得你跟誰更適合。」

▲陳妍希（左）與陳曉、兒子全家福。（圖／陳妍希IG）

女星陳妍希就常遇到這個壓力，她跟大陸男星陳曉結婚6年，育有一子「小星星」，一家三口的幸福生活，去年被趙麗穎與馮紹峰離婚新聞無辜波及，當時不少趙的粉絲跑到陳妍希的微博留言，要她們離婚，讓陳曉與舊愛趙麗穎破鏡重圓。

陳曉與兩位女星都是因戲結緣，曾隸屬同一公司的趙麗穎與陳曉，2013年合作《陸貞傳奇》，頗獲得外界好評，剛在演藝圈嶄露頭角，兩人被拱成演藝圈的金童玉女，拍戲時默契十足，又被拍到片場探班、拉小手聊天的親密互動，可惜無論怎麼傳，始終沒對外公開過戀情。

直到2014年拍攝《神鵰俠侶》，「古裝男神」陳曉結識了飾演「國民初戀」沈佳宜的陳妍希，人生有了不一樣的結局。說到初見面，陳妍希說特別客氣，「一進化妝室看到他是個大男孩，感覺有點累，第一眼看到他扮楊過，像個稻草頭，但演起戲就很帥」。陳曉眼裡的陳妍希則是清純女神，初見面心裡有點忐忑，彼此保持一定距離。

▲陳妍希帶小孩到大陸陪老公拍戲。（圖／陳妍希微博）

這對新一代的楊過與小龍女，拍戲時沒擦出火花，嚴控飲食熱量的陳妍希，拒絕了陳曉的吃飯邀約，反而隔年為戲宣傳，彼此突然有觸電般的怦然心動。

陳妍希錄製《乘風破浪的姊姊》時，吐露交往細節，她露出甜甜酒窩說，自己對愛情不是特別主動，「宣傳戲時再碰到，感覺不太一樣，他很果斷，他第一天就跟我講，我覺得妳很像我老婆，我當時很開心！我覺得那應該是我人生中最開心的一天。」說完摀著臉害羞不已。

後來，陳曉設計一個驚喜求婚，在巴黎旅行時，約了陳妍希到一艘遊船上共進晚餐，走到船上她才發現男友包了一整艘船，四周擺滿玫瑰花，上菜時打開主菜的餐盤，竟藏有一個貴重的Cartier鑽戒！他給了女朋友十足的求婚驚喜，並允諾「我會盡最大努力去好好照顧妳」。

隔年，這對璧人在北京雁棲湖策畫一場盛大婚禮，現場眾星雲集，陳妍希搭乘白色天鵝船，自湖面緩緩入場，陳曉掀開了陳妍希的白色頭紗，低頭親吻新娘，飛揚起的白紗將一對新人包圍其中，夢幻環節堪比一幕偶像劇，成為回顧明星婚禮時必播畫面，藝人李菲兒也讚嘆：「這就是愛情的樣子。」

自稱有「愛情潔癖」，不喜歡愛情被參雜過多負能量，陳曉在朋友眼裡是個清醒且主見很強的人，回憶起結婚這件事，他卻笑說感覺有點懵，「之前沒有結婚的念頭，結婚好像是另一波人幹的事情，我不屬於這波人，加上我從事的工作，會暗示我這樣，你們愛結婚的去吧，跟我沒關係，我也不知道為什麼，像被雷劈到一樣！」

他曾是那類「不婚頭」的人，遇到真命天女，卻把愛情裡最浪漫的事都做盡了，讓女人感動得想流淚，讓影迷羨慕到不行，在眾人掌聲裡，這對新人擁吻3次，幸福指數破表，畢竟，劇裡的楊過真的把小龍女娶回家了！

▲陳妍希兒子「小星星」開始上幼兒園。（圖／陳妍希微博）

陳曉、陳妍希當年宣傳《神鵰俠侶》時，就遇過主持人刻意問到趙麗穎之事，陳曉大方坦承致電邀好友客串一角，被問到情事，他稱「情感之路，我覺得渾渾噩噩的，沒有一盞明燈」，感情上沒有對象，否認了趙麗穎的戀人地位。在陳曉結婚後，趙麗穎取消了對陳曉微博的關注，從此，成了陌路人。

怎料，7年後大家各自婚嫁，趙麗穎閃電離婚後，這對「神鵰俠侶」又遇到同樣問題，陳妍希大方回應：「婚姻關係是我們兩個人之間的事情，只要我們兩個好好的，不用理會其他事情。」

戀愛是科學嗎？不，對於陳曉、陳妍希來說，或者對所有人來說，戀愛更像是一種玄學，沒有先來後到、誰等待更久就該誰獲得、也沒有誰更適合誰的道理，就像電影《怦然心動》裡說的，「當你遇到那個如彩虹般斑斕的人時，其他人都不重要了。」