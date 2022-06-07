王牌經紀人豪宅爆命案！網紅猝逝解剖死因 母悲痛等真相
曾一手捧紅蔡依林，提攜楊丞琳、張惠妹的知名經紀人蔣承縉，於2014年退出娛樂圈，不過昨（6）日被爆出，與吳姓男網紅在家中喝酒，沒想到隔天起床網紅竟沒有生命跡象，整起案件正在調查中，吳男母親知道後，悲痛不已，懷疑事情不單純，而法醫已經在5月底進行解剖，等待鑑定報告釐清真相。
吳姓男網紅有健美身材，也沒有特殊疾病，是個普通的上班族，因此吳母得知兒子噩耗後無法接受，因此希望檢警能查出兒子為何倒在蔣承縉家中。據檢警調查，吳男與蔣承縉是在5月13日外出用餐，後來2人回到蔣承縉在大安的豪宅續攤，吳男留下過夜，沒想到隔天中午竟發現人已經沒有生命跡象。
警方抵達現場，發現人已經全身僵硬、嘴唇發紫，沒有明顯外傷，在吳母同意下，檢察官已在5月底會同法醫，前往解剖採取檢體，吳男死因、可能的死亡時間都要等待鑑定報告出爐。
蔣承縉針對此事，透過律師發表聲明提到，對於該網紅遭逢意外事故，感到無比的悲痛，「案件現由檢察官調查中，本人基於『報案人』角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！」