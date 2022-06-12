真「航海王」！日83歲老翁橫渡太平洋　寫下最高齡紀錄

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在這一趟航程長達2個月、共69天，航行距離約為8500公里，堀江謙一創下了全球最高齡獨自駕駛帆船不靠港橫渡太平洋的紀錄，將迄今為止的最高齡紀錄提高了10歲以上，先前的紀錄保持者是在71歲時達成這項目標。
其實這並不是堀江謙一的第一項航海成就，他在高中一年級時就對大海著迷，並且加入了大阪府吹田市關西大學第一高中的帆船俱樂部。堀江謙一沒有上大學，就決定挑戰穿越太平洋，經過數年的體力鍛煉與資金籌備後，終於在1962年投入冒險，當年23歲的他獨自駕著小型帆船，從兵庫縣西宮港出港，並順利在同年8月12日抵達美國舊金山，總計花了94天橫渡，創下小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋的全球第一人紀錄。
當時由於沒有為乘遊艇出國旅行的護照，他不得不「偷渡」回日本，雖然也因此引發爭議，但回國之後他也變成英雄受到讚許，他彙整這段航海紀錄出版的「獨自一人的太平洋」成為暢銷書，之後並被翻拍成電影。
此外，堀江謙一也因為在1974年獨自航行環遊世界，以及在1978年至1982年間在世界各地的縱向航行而聞名。上一次堀江駕船遠洋航海是在2008年，當年他從夏威夷單獨駕船航海到日本和歌山縣的紀伊水道。
而這一次是堀江謙一的第12度遠洋航海，選在最初的創舉屆滿60週年之際，更挑戰反向航路，在航行期間，船內電源依靠太陽能電池板發電供應，堀江謙一也會使用衛星電話，每天與日本的支持者回報天氣狀況、食品庫存和其他重要事項。也接受了新聞媒體的採訪請求，回答了有關他在船上的情況。
他一出海就遭遇風暴，但風暴後就順利地乘風航行，較預定時間提早一週在4月16日通過夏威夷歐胡島海域。但航程在接近日本列島時，遭受到黑潮及梅雨鋒面等阻擋，讓帆船老手堀江謙一也面臨苦戰，但他仍不放棄，他曾在日記中寫下，「除了等待它（惡劣天氣）過去，什麼也做不了」。
因為已經83歲高齡，堀江謙一這次出航前，還特別到醫院拿了常備藥，但在69天的航程中，他表示「只用了眼藥及OK繃」，更稱「自己還正值青春」。堀江謙一更說未來還是會以「大器晚成」作為目標繼續努力。