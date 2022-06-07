就業率達八成二！勞動部中分署助新住民就業成果曝

新住民的勞動力參與率高達七成且逐年提升中，成為勞動市場不可或缺的生力軍，而勞動部勞動力發展署中彰投分署去年協助中部地區逾一千二百名新住民就業成功，推介就業率達八成二以上，同時為兼顧雇主缺工求才需求，運用安穩僱用計畫、新住民僱用獎助等措施，獎助雇主僱用新住民、協助新住民安穩就業，同時補實廠商人力缺口，促進勞雇媒合共創雙贏。
中彰投分署林淑媛分署長表示，有許多因婚姻移民來台的新住民具備外語能力及母國工作經驗，但因家庭照顧等因素，未能發揮挹注到我國職場，是可開發的潛在勞動力。只要是持有居留證之新住民，不須申請工作許可證也無須取得身分證，即可受僱工作，目前各就業中心均可提供新住民專人一案到底的就業服務，也可協助新住民瞭解在地產業現況及就業機會；另外針對雇主端，就業中心也積極開發友善職場及適性職缺，並運用新住民相關就業促進獎補助措施，加強媒合，希望新住民朋友及企業雇主都可多加運用。
自中國福建嫁入彰化的玉珍為照顧子女而中斷工作五年，現年三十歲的她為了減輕家中負擔而積極求職，雖有大學學歷卻屢次求職受挫，彰化就業中心就服員為玉珍具體擬定職涯目標並介紹在地產業趨勢及職缺特性，幫助她提升工作自信，玉珍選擇了能夠適性發展的保母工作，並參加托育員培訓課程，順利考取托育人員技術士證照。外展就服員運用「新住民僱用獎助計畫」為玉珍量身開拓工作機會，成功推介她至托嬰服務業擔任托育員，目前已成功就業四個月，充分發揮她照顧子女的經驗及細心耐心的特質，同時改善經濟又能兼顧家庭，她表示非常感謝就服員的用心陪伴及就業中心提供的專業協助。
不僅為新住民積極開發適性職缺與友善職場，中彰投分署更兼顧雇主缺工求才需求，加值提供安穩僱用二點零計畫，雇主經向公立就服機構辦理求才登記，於六月三十日前僱用領有該獎助推介卡之勞工，連續僱用或受僱滿三十日，每滿二個月之次日起九十日內，勞雇雙方都有獎勵津貼，共創勞雇雙贏。