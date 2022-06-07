中榮陳適安批盧市府壓榨醫護？　盧秀燕：他不會講這個話

台中市民進黨議員林德宇總質詢指出，台中榮總在中央公園協助設置大型篩檢站服務，台中榮總「陳院長給盧市長的一封信」批盧市府壓榨醫護人員。對此盧秀燕表示，認識陳院長很久，他溫文儒雅，他永遠是個客氣、抱持感恩的人，他不會講這個話。

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林德宇指出，今有看到一段署名由台中榮總院長陳適安撰寫的訊息，訊息內容提到希望台中市政府體恤中榮醫療量能吃緊，能將中央公園快篩陽得來速即刻關閉，或是徵調其他醫療院所承接，珍惜榮總的醫護人力，詢問盧市長是否確有此事？

盧秀燕表示，這兩天中榮院長陳適安有跟她聯絡，因中榮同時接了科博館施打站，又要維持中央公園篩檢量能，一邊施打、一邊篩檢，他覺得人力吃緊，市府完全能體諒，他希望中央公園是否能停止服務，她也回應沒問題，台中市境內大小醫院約有 2 、 300 家可進行快篩陽得來速篩檢與給藥，加上市府也派出大量人力進駐中央公園，非常辛苦，包括西屯區公所、消防局、衛生局、民政局等，經討論後，考量快篩陽經診斷視同確診已上路，因此同意停止中央公園快篩陽得來速。

林德宇再詢問，該訊息內容也有提到「曾幾何時，市府官員慰勉中央公園的台中榮總員工嗎？」，也就是表達市府對於中榮承接防疫業務不聞不問，反之陳院長每天到場慰問醫護人員，市府是否真的都沒有到場關心？

盧秀燕指出，認識陳院長很久，他溫文儒雅，他永遠是個客氣、抱持感恩的人，他不會說市府沒有聞問，她本人也有去中央公園得來速，各個局處也都有指揮官；另以陳院長的個性，他是個非常客氣、感恩的人，他不會講這個話，他出書我也都親自參加，他領導團隊非常守護、愛護這個城市。

盧秀燕強調，陳院長沒有這方面的抱怨，加上台中還有童綜合醫院大型篩檢站持續開設，加上幾個業務同時要進行，必須要讓同仁能夠休息，市府完全認同。先前台中有兩個大型篩檢站，一個是中榮，一個是童綜合，民眾若有需求，童綜合到現在還在開，每個醫院，市府會考量個別情形，都是夥伴關係。