朱立倫拋國防政策三要點　學者：重啟與華府常態安全對話

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭仲指出，面對華府國安圈對2027年台海軍事風險的普遍擔憂，朱立倫先強調「積極備戰，竭力避免戰爭」的基本態度，來化解華府若干人士對國民黨的成見；然後具體表示國民黨若重返執政，會把軍事投資預算重點置於「不對稱戰力」的強化，並優先籌獲對應付2027年台海可能軍事風險之最有必要、且能於2027年前全部或部分形成戰力的防禦系統，基本上已對華府的憂慮與建議，做出正面與務實的回應。
揭仲表示，儘管如此，朱立倫在演講時還是技巧地提到2030年(未來8年)，代表國民黨雖然將因應2027年共軍軍事威脅列為第一優先，但也不輕忽當共軍聯合登島作戰模式從2027年開始轉變後，所衍生出的新威脅型態，並認為還是應預先進行準備。此一態度，比當前華府若干人士目光只盯著2027年，且過分強調若干特定武器系統，刻意忽視2027年後共軍對台的軍事威脅型態，更顯得合理，也能守住中華民國國防政策該有的立場。
揭仲也指出，在近日華府國安人士所關心的後備動員機制與兵役制度部分，朱立倫也拋出符合當前國防需求，卻與民進黨政府明顯有別的具體主張。首先是於行政院下設立位階等同於部會的專責機關，取代目前層級過低、無法有效推動涉及多個中央部會協調工作的國防部全民防衛動員署，來負責全民防衛動員政策的規劃、督導與執行；然後是依照「城鎮防衛」、「重要目標防護」與「戰鬥支援」等任務導向，顯示國民黨不單單只從役期長短來看待兵役制度，也認為該對現行的訓練與編組模式進行改革。這些議題都可以作為後續華府國安人士與國民黨進行下一階段、更深入討論的焦點。