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朱立倫拋國防政策三要點　學者：重啟與華府常態安全對話

▲國民黨主席朱立倫訪美首站為第一站來到史丹佛大學胡佛研究所。（圖／文傳會提供）
▲國民黨主席朱立倫訪美首站為第一站來到史丹佛大學胡佛研究所。（圖／文傳會提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-07 14:19:102022-06-07 14:22:38

國民黨主席朱立倫美東時間6日在華府智庫布魯金斯研究所演講時，拋出國民黨國防政策三要點，包含調整軍事投資強化不對稱戰力、軍購優先因應未來五到十年的突發事件，以及將需要跨部門協調的後備動員機制提升到內閣層級並改革徵兵等。學者認為，這是國民黨重啟與華府國安圈常態性安全對話，相當不錯的起手式

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國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，朱立倫的論述，對近日華府就2027年台海軍事風險與國軍建軍方向的關切，都做出直接且不失自身立場的回應，對國民黨訪問團此行主要目的之一、「重啟國民黨與華府國安圈常態性安全對話」是相當不錯的起手式；同時，朱立倫主席還拋出一些符合中華民國國防需求，卻與當前民進黨政府有所區別的政策主張，例如「後備動員機制提升到內閣層級」與「兵役制度改革」，也有助於設定日後與華府相關人士討論國防政策的議題。

揭仲指出，面對華府國安圈對2027年台海軍事風險的普遍擔憂，朱立倫先強調「積極備戰，竭力避免戰爭」的基本態度，來化解華府若干人士對國民黨的成見；然後具體表示國民黨若重返執政，會把軍事投資預算重點置於「不對稱戰力」的強化，並優先籌獲對應付2027年台海可能軍事風險之最有必要、且能於2027年前全部或部分形成戰力的防禦系統，基本上已對華府的憂慮與建議，做出正面與務實的回應。

揭仲表示，儘管如此，朱立倫在演講時還是技巧地提到2030年(未來8年)，代表國民黨雖然將因應2027年共軍軍事威脅列為第一優先，但也不輕忽當共軍聯合登島作戰模式從2027年開始轉變後，所衍生出的新威脅型態，並認為還是應預先進行準備。此一態度，比當前華府若干人士目光只盯著2027年，且過分強調若干特定武器系統，刻意忽視2027年後共軍對台的軍事威脅型態，更顯得合理，也能守住中華民國國防政策該有的立場。

揭仲也指出，在近日華府國安人士所關心的後備動員機制與兵役制度部分，朱立倫也拋出符合當前國防需求，卻與民進黨政府明顯有別的具體主張。首先是於行政院下設立位階等同於部會的專責機關，取代目前層級過低、無法有效推動涉及多個中央部會協調工作的國防部全民防衛動員署，來負責全民防衛動員政策的規劃、督導與執行；然後是依照「城鎮防衛」、「重要目標防護」與「戰鬥支援」等任務導向，顯示國民黨不單單只從役期長短來看待兵役制度，也認為該對現行的訓練與編組模式進行改革。這些議題都可以作為後續華府國安人士與國民黨進行下一階段、更深入討論的焦點。

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