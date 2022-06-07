電金同步拉回　台股開低走低、終場下跌93點

美股昨（6）日盤勢震盪，溫和收高，但今（7）日台股卻開低走低，電子權值股台積電、聯電領跌，早盤一度跌140點，終場下跌93.08點，收在16,512.88點，跌幅0.56%，成交金額新台幣1,872.3億元，台積電下跌5元，收在535元，其餘電子類股走勢同步疲弱；所幸部分航運股表現亮眼，如慧洋-KY漲逾2.4%，貨櫃三雄終場小漲；今日盤面焦點車用電子族群中探針，終場漲6.82%，股價逆勢走高。
美股昨日小漲作收，四大指數齊漲，道瓊工業指數漲升16.08點或0.05%，以32915.78點作收；標準普爾指數攀高12.89點或0.31%，收在4121.43點；那斯達克指數漲48.64或0.40%，收12061.37點；費城半導體指數微漲0.15點或0.0048%，收在3062.73點。
台股今日一開盤即失守16600點關卡，以16593.75點開出，小跌12點，隨後跌幅擴大，早盤一度跌140點，終場加權指數下跌93.08點，收在16,512.88點，跌幅0.56%，成交金額新台幣1,872.3億元。
電子權值股台積電、聯電今表現疲弱，台積電終場跌5元，收在535元，聯電下跌0.58％，收在51.7元；大立光、鴻海、聯發科同步走弱，終場下跌1～3%。
在個股表現上，解封概念股氣勢消退，五福股價一度回檔8%，終場下跌6.98％，易飛網跌逾6％，山富終場下跌超過5%，雄獅下跌0.96％。
今日焦點，車用電子族群中探針表現亮眼，5月營收創高，股價終場上漲6.82%，收在68.9元。
值得一提的是，MOSFET、IC設計早盤表現強勁，5月營收創歷史高的個股帶頭衝，富鼎一度大漲逾3%，終場卻下跌逾3.94%；至於其他類股表現，杰力漲1.32％，大中突破季線反壓，漲幅逾5.77%，在大盤下跌逾百點之際，逆勢強漲。
航運股的部分，慧洋-KY表現亮眼，上漲2.45%，收在104.5元；貨櫃三雄早上還在平盤遊走，終場皆有小漲大約1%內。