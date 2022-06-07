國民姑丈獻40年第一次！擔任金曲獎主持人 超猛身材曝光
「第33屆金曲獎頒獎典禮」將於7月2日在高雄巨蛋舉行，受外界矚目的典禮主持人、星光大道主持人也在今（7）日正式公布，典禮主持人將由「國民姑丈」羅時豐擔任，除了多年豐富的主持經驗之外，更曾榮獲「第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎」、「第32屆金鐘獎綜藝節目主持人獎」雙金殊榮。
往年多以入圍者或是頒獎人身分參與金曲獎，今年將首度扛下主持重任，羅時豐對此表示：「是完全不一樣的感受，之前入圍是緊張且快樂；今年擔任主持人則是壓力和興奮！」坦言收到邀約時心情有點虛幻，並陷入深思：「真的是找我嗎？」而答應接下主持棒後接踵而來的滿是忐忑焦慮，直到看了團隊拍攝的首波視覺影像，「真是屌！」形象照中羅時豐俐落的短褲造型，其實是他出道近40年來的首度嘗試，第一次就獻給金曲獎，更將苦練多時的身材同步釋出，為將完美的身材呈現在螢光幕前，不僅勤奮運動、重訓並與健康餐為伍，這段期間也特別關注入圍名單及音樂作品，為典禮當天卯足全力做準備。
本屆星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。兩人過去未曾合作過，一收到合作消息便立刻與對方培養默契。當下收到星光大道主持棒邀約時，陳明珠興奮表示「嗨到屋頂去！」也透露自己下一個階段的目標就是主持「金」獎級活動，能夠在發行EP的這一年實現，絕對是給自己的磨練，黃宣則表示非常意外同時非常期待，也大讚陳明珠口條及咬字清晰，聲音又好聽，將負責專業資訊，而身為音樂人的黃宣則是發揮所長專攻音樂類別的細節。有著天馬行空想法的黃宣笑說：「和大家裝熟也是我的工作，我逐漸失控時需要阿珠（陳明珠）把我拉回正軌。」