名家論壇》韋安／陳時中還會是綠營台北市長第一人選嗎？

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亞洲各國的解封時機，韓國是在染疫率達30%時，新加坡則是在20％。台灣現在每日確診人數，已從最高峰期的8、9萬例，反轉下降到近日的5、6萬例。今日（7日）雖反彈到8萬3千例，但整體疫情高峰期可能已過。如果真如陳時中所言，包含「黑數」，已有2、3成民眾已經「中」過了，疫情解封可能在7月中就可達成。
所以，民進黨台北市長提名，根本不需要等陳時中，而是他原本就來得及趕上綠營6都提名的「末班車」。
5月初，一位綠營重量級閣員就透露，黨政高層當時就篤定，要征召陳時中參選北市。一是疫情所帶的衝擊，雖然引發不少民怨，但過去後，基本盤還是會回歸支持綠營。二是5月20日左右的世衛大會，陳時中會積極「參與」，來拉抬聲勢。
後來果然，陳在世衛大會期間，投書到世界許多國家媒體，宣傳台灣幾年來的防疫成就。雖然與當時台灣疫情，缺這、缺那的現實場景，形成一種對比和反諷，但也證明陳還是按部就班地，為他的市長之路鋪陳。
在撰寫此文時，再次確認陳時中仍是綠營台北市長的第一人選？得到的答案是肯定的，只是「時機點未確定」。那麼，為什麼非陳時中不可？
從最上層的政治考量，沒有明顯派系色彩的陳時中，在過去2年多的防疫中，與總統蔡英文的默契十足。算得上不是英系的英系，若當選首都市長，自然會讓蔡在剩下一年多的總統任期裡面，有個「自己人」，掌控六都之首。而且，身為主席的蔡英文，有著六都市長提名的絕對掌控權。
林佳龍雖然對台北市長躍躍欲試，但這位正國會的龍頭，與蔡的關係，恐怕猶如藍營羅智強與朱立倫一樣的緊張。此外，黨內最有實力的派系，新潮流也絕不樂見林佳龍的出線。林若選上，台北市這塊重要的政治版圖，將由正國會據為己有。選不上，林則在選戰中累積到能量，成為黨內挑戰2024的強勁對手。
陳時中選得上台北市嗎？
根據5月底《東森ETtoday》後蔡英文時期十大政治領袖調查結果 ，陳時中由於疫情影響，比上一季下跌3名，排名第10，林佳龍排名第9。
不過後續抗疫之路，會比之前順暢許多。法傳系統已經改善，沒有了居隔之亂；快篩試劑已經充裕，不必排隊買，而且對部分族群免費發放；兒童疫苗已經到貨；快篩陽性視同確診上路，PCR不再大排長龍。民怨點都得已基本消除。這些，陳時中應該感謝一再向他喊話和建議，才讓問題得以解決的侯友宜。
去年有3+11破口，疫苗沒有及時採購，高端疫苗爭議，800多人因染疫而亡。但當民進黨啟動疫後，全方位立體交錯的宣傳，和伶俐的政治攻防，一切都會船過水無痕。疫苗不足要靠美日援助，變成偉大外交成就和成績。民進黨好感度、陳時中的滿意度，都先跌後升。
同樣，若這波疫情在7月底結束，綠營有8、9、10三個多月「黃金期」，複製去年經驗。而陳時中，又會重回「綠營最強」角色。
還有，年底選戰，民進黨在台北有4成左右的基本盤，有可能再爭取到5%的中間選民（別高估所謂台北選民的自主性）。蔣萬安、黃珊珊則爭強剩下的4成5選票。
蔣黃之間的民意支持正在消漲之間，民進黨也還沒有對蔣發動正規性的打擊，只是用點褒黃貶蔣的小計謀，就讓蔣的選情從一枝獨秀，變成舉步維艱。
所以，陳時中在北市選戰中的出線和勝選幾率，都不容輕估和小看。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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