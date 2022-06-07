本土疫情降溫？醫估6/23可低於萬例 莊人祥曝可能時機點
中央流行疫情指揮中心表示，今（7）日新增82973例本土個案，指揮官陳時中先前曾推估，6月10日後疫情高機率往下降，有醫師則認為，全台新增的高峰與高原已過去了，估最快在6/23就有望單日低於萬例，對此，發言人莊人祥表示，6月底有可能降到萬例以下，但降到千例以下有點不太可能。
莊人祥說，今天確診數為8萬多例，主要跟前幾天連假有關，目前看起來PCR採檢量並沒有太大變化，但主要是快篩陽性會需要經過醫師確認，但根據已亡經驗六日確診人數都會低於一般平日時間，所以這8萬多例可能只是因為前面幾天連假，有些還沒有被報上來，所以才會集中在星期一確診，還需要再觀察，但趨勢應該會再往下走。
針對本土疫情狀況，精神科醫師沈政男認為，根據指揮中心公布的感染曲線圖，全台新增的高峰與高原都已過去了，因此他預估，最快在17天後，也就是6/23，或最慢32天後（7/8）就有機會單日低於萬例。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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