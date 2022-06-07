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高院裁定林秉樞可「重製」證據　高嘉瑜批太過荒謬

▲針對高院裁定林秉樞可「重製」證據，立委高嘉瑜批太過荒謬。（資料圖／記者陳明安攝）
▲針對高院裁定林秉樞可「重製」證據，立委高嘉瑜批太過荒謬。（資料圖／記者陳明安攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-07 14:47:36

民進黨立委高嘉瑜家暴案，高院今（7）日裁定林秉樞得向法院聲請重製「全部卷宗及全部將於審判期日提示調查之所有證據」。高嘉瑜表示，高院的裁定，竟同意讓林秉樞拿回「犯罪成果」，真的是太過荒謬。

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高嘉瑜指出，高院所謂證據中，例如林秉樞被警方查獲之錄音檔、影片等，全是偷錄、強迫所得，這些影音檔是犯罪成果、犯罪所獲得，怎可視為是一般法律程序所謂的證據。

高嘉瑜表示，林秉樞手上的錄音、錄影完全是有目的性、為了遂行威脅恐嚇的錄音，盡是自導自演、自說自話甚至是斷章取義的錄音，反覆的錄音就是為了做為威脅的犯罪工具，更證明林秉樞的錄音是有計劃刻意為之的竊錄、妨害秘密、威脅的犯罪行為。

高嘉瑜指出，高院無視合議庭基於本案涉及家暴、妨害秘密、恐嚇等，應區分被告檢視證物目的，任由被告「重製」錄音、錄影，繼續作為威脅恐嚇告訴人的工具，才是枉顧保護被害人，成為加害、助長犯罪的幫兇，也讓提告的告訴人再次飽受犯罪者的二次傷害及隨之而來的威脅恐嚇。

高嘉瑜說，所有在案證據，被告律師都可檢視，也無限縮被告防禦權，但「重製」則有洩密及再次威脅恐嚇被告疑慮，不僅不符比例原則，對告訴人保護也盪然無存，高院同意讓犯罪者藉由重製證據名義取回犯罪成果的裁定，對社會荒謬、對被害人殘酷到不可思議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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