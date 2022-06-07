一查IP都現形！這些北市局處公務員都用上班時間上PTT
新冠肺炎疫情期間，PTT討論版上一名ID為「LovError」的網友，日前在八卦版上張貼家人確診的相關文章，不過內容遭到揭露並非屬實，而該名網友也承認為「幻想文」，事後查證該名網友的發文IP，來源竟然為台北市政府，引發社會各界議論。而許多網友也開始針對該IP查詢特定帳號，也意外揭露多個帳號來源也屬於台北市政府，其中包括交通局、觀傳局等局處，都有公務員透過北市府網路於PTT上發文的紀錄。
根據起初被揭露的LovError帳號，證實為北市會展基金會旗下的林姓員工後，所使用的登入IP「117.56.178.81 」也為北市府局處使用後，曾經透過該IP登入並PO文的帳號，也被網友們起底。其中有使用ID「a45806722」的媒事組陳姓職員，使用ID「kuloda」的交通局林姓科長，使用ID「troubleling」的衛生局闕姓職員。三人目前都因為在上班時間使用PTT發文或回覆留言，遭到各局處進行相關調查與懲處。
此外，觀傳局的宋姓員工，也被揭露同時使用ID「Adlib、SagaCandida、Peterloo」等三個帳號；ID「s50256nt、NCKUkobe」兩個帳號，則被證實使用者是新工處的黃姓員工。而截至目前為止遭到揭露的五名市府員工，都已經遭到局處的約談，也因情節輕重有不同的處理方式。
觀傳局方面表示，宋姓科員陳述發文只是抒發心情感想或張貼新聞，沒有發表過與業務、市政相關的言論，且已近一年未使用過PTT，刪文的行為則是不願再被議論。觀傳局強調，已在局內會議提醒同仁不要在辦公室觀覽與公務無關的網站，若後續發現再有違失，會提報考績會議處。
交通局則指出，已得知林姓員工於上班期間從事非公務行為，將提送考績會議處，至於相關發言是否等同於外界所說的網軍，目前由資訊局進行調查中，若結果認為確有從事網軍行為，再進行檢討議處；工務局則表示，黃姓員工已坦承帳號為其所有，清查後發現同仁去年有一次於上班時間上PTT發布政治言論，屬於個人行為且非常不當，將循程序送考紀會議處。