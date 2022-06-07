青瓦台掰了！韓國新總統府將改名 「人民之家」呼聲最高
韓國新任總統尹錫悅於5月上任，同時宣布總統辦公室將改至國防部大樓，於1948年至2022年間作為總統辦公室的青瓦台將開放給人民參觀，新的辦公室也計畫改名，往後韓國總統府將不再叫「青瓦台」。韓媒報導，新總統府的名稱最快將在9日公布，目前呼聲最高的新名稱為「人民之家」。
韓國新任總統尹錫悅於3月20日宣佈當選，並稱將打破過去青瓦台「帝王式總統」領導模式，總統辦公室將搬至距離六公里處遠、位於首爾市龍山區的國防部大樓，而在5月10日上任當天尹錫悅也順利入駐新辦公室，青瓦台同時對國民開放，韓國人氣歌手Rain更因為將單獨拍攝Netflix節目，成為首位在青瓦台開「個人演唱會」的歌手。
根據《韓聯社》6日報導，韓國總統辦公室搬至國防部大樓後，尹錫悅一直在該大樓5樓辦公，總統府官員表示改裝工程主要在2樓、4樓，預計未來裝潢落成後，尹錫悅將在2樓辦公，5樓成為副辦公室，整個改裝工程則預計在6月19日完成。
至於韓國新總統辦公室的名稱，目前共有5個名字進入候選，分別為「人民之家」、「人民廳舍」（廳舍意為辦公大樓）、「民聲廳舍」、「正道人間」以及「梨泰院路22號」，正式名稱將於9日公布，屆時將經過70%民意調查和30%的專家評議，才會確立正式名稱；不過《韓聯社》透露，「人民之家」中選機率最高，有望取代「青瓦台」成為韓國最高權力中心的新名。