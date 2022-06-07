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國軍緝毒犬共破獲10毒品案　4新兵年底報到

▲緝毒犬等待領犬員指示實施嗅聞展示。（圖／國防部提供）
▲緝毒犬等待領犬員指示實施嗅聞展示。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-07 15:29:472022-06-07 15:47:48

為嚇阻官兵攜帶毒品入營施用及藏放，國軍緝毒犬去年執行330場次嗅聞，並支援司法案件，去（110）年至今年4月在軍營與營外共查獲10件毒品案。年底將補足4新兵，達到滿編18頭犬。

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國防部今 （7）日上午舉行「國軍毒品防制成效」線上記者會，法律事務司法紀調查處處長陳恒偉少將表示，為避免後備軍人入營涉毒成為破口，今年起配合國軍後備戰力提升專案計畫，應召員訓期由5至7天，延長至14天的改革政策，已納列有毒品前科等人員實施尿液篩檢作業，並完成召訓前、報到時及訓練中各階段調查及應處作為。

陳恒偉表示，軍方也將強化尿液篩檢作業，自民國108年5月起，除了第一類（新兵）入伍當日實施全員尿篩，其餘人員每月抽驗率自25%提升至30%；另自去年1月1日起，要求各部隊官兵每4個月至少尿篩一次，避免漏網之魚。

國防部統計，去年篩檢138萬145人次，確驗呈陽性反應共160人均移送法辦，160人中有49人經行政調查或刑事偵審屬實，共11名志願役官兵遭汰除、38名常備兵役軍事訓練人員悔過懲罰；今年1月至4月共篩檢44萬7673人次，呈陽性反應者74人，其中有6人經調查或刑事偵審屬實，均軍事訓練人

國防部指出，109年12月18日完成北、中、南及東部地區緝毒犬分組建置，各地區國軍部隊均能就近申請緝毒犬入營嗅聞，增加安全檢查強度。未來將依關務署合作協議，視年度飼育狀況，辦理犬隻增補作業，以符勤務實需，迄110年12月已有14頭犬隻執行勤務，規劃至今（111）年底，補實達18頭（6月份補實2頭、12月份再補實2頭）犬隻目標。

▲國防部將視年度飼育狀況，辦理緝毒犬隻增補作業，以符勤務實需。（圖 ／軍聞社提供）
▲國防部將視年度飼育狀況，辦理緝毒犬隻增補作業，以符勤務實需。（圖 ／軍聞社提供）
▲國防部於北、中、南及東部地區，各建置有緝毒犬分組。（圖／軍聞社提供）
▲國防部於北、中、南及東部地區，各建置有緝毒犬分組。（圖／軍聞社提供）
 
 
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