國軍緝毒犬共破獲10毒品案　4新兵年底報到

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陳恒偉表示，軍方也將強化尿液篩檢作業，自民國108年5月起，除了第一類（新兵）入伍當日實施全員尿篩，其餘人員每月抽驗率自25%提升至30%；另自去年1月1日起，要求各部隊官兵每4個月至少尿篩一次，避免漏網之魚。
國防部統計，去年篩檢138萬145人次，確驗呈陽性反應共160人均移送法辦，160人中有49人經行政調查或刑事偵審屬實，共11名志願役官兵遭汰除、38名常備兵役軍事訓練人員悔過懲罰；今年1月至4月共篩檢44萬7673人次，呈陽性反應者74人，其中有6人經調查或刑事偵審屬實，均軍事訓練人
國防部指出，109年12月18日完成北、中、南及東部地區緝毒犬分組建置，各地區國軍部隊均能就近申請緝毒犬入營嗅聞，增加安全檢查強度。未來將依關務署合作協議，視年度飼育狀況，辦理犬隻增補作業，以符勤務實需，迄110年12月已有14頭犬隻執行勤務，規劃至今（111）年底，補實達18頭（6月份補實2頭、12月份再補實2頭）犬隻目標。
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