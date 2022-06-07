Apple最佳遊戲App　台灣《傾聽畫語》首入圍可惜輸「它」

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視覺與圖像設計
LEGO® Star Wars™: Castaways，開發者：Gameloft (加拿大)
Castaways 擁有電影般的感受、引人入勝的視覺效果，以及扎實的遊戲體驗，是一股不容忽視的「原力」。以一顆遺棄已久的星球為背景，遊戲裡精緻的環境和流暢的動畫，讓玩家彷彿瞬間置身於銀河系，享受戰鬥、謎團和偶爾的跳舞派對。此外，還有大量的自訂功能，以及等待與玩家相遇的眾多角色，這場冒險勢必將繼續發展下去。
包容性
Wylde Flowers，開發者：Studio Drydock （澳洲）
作為一款 Apple Arcade 原創遊戲，令人耳目一新的 Wylde Flowers 為玩家們帶來一款劇情多元，角色陣容具備 LGBTQIA+ 代表性，並帶有魔法元素的作品。隨著玩家進入精彩的魔法國度，敘事也將發展成能涵蓋各種年齡、文化與性向，並鼓勵玩家深入檢視身分認同、接納他人，以及支持他們的社區，進而訴說一個更宏大的故事。
愉悅與樂趣
Overboard!，開發者：inkle（英國）
在這款有趣又詭祕的謀殺謎團遊戲裡，玩家不是扮演偵探，而是犯案的一方，必須與毫無警戒的乘客們進行敏捷又機智的對話，讓自己從緊張刺激的案件中脫身。引人入勝的敘事設計、簡練的對白，加上多種結局，成功吸引玩家反覆遊玩。
互動性
A Musical Story，開發者： Glee-Cheese Studio（法國）
A Musical Story結合了歌曲、故事和藝術創作，重新混合了行動裝置遊戲的概念。遊戲劇情在強烈的極簡風格動畫中展開，而遊戲方式則是在節奏遊戲裡加入小說成分。
社會影響力
《長臂猿傳說：叢林之外》，開發者：Broken Rules（奧地利）
Apple Arcade 原創作品《長臂猿傳說》是一款生態冒險遊戲，玩家將置身在手繪美景中一路擺盪、拋升、滑行，尋找家人的下落。遊戲獨特的機制提供了許多自由擺盪的樂趣；但更重要的是，化身另一種物種所引發的微妙同理心，讓這個充滿環境意識的故事傳達了重要的一課。
創新
《MARVEL 未來革命》，開發者：Netmarble Corp.（南韓）
《MARVEL 未來革命》是一款堪比史塔克工業的技術傑作。這款榮獲 2021 年 iPad 年度遊戲的作品，透過開放世界的動作 RPG、Metal 驅動的流暢戰鬥、大量的過場動畫，以及極為細緻的角色模型，創造出栩栩如生的漫威電影宇宙。