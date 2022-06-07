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Apple最佳遊戲App　台灣《傾聽畫語》首入圍可惜輸「它」

▲Apple 設計大獎得獎的作品，近期會優先放置在App Store置頂的位置。(圖／記者周淑萍攝)
▲Apple 設計大獎得獎的作品，近期會優先放置在App Store置頂的位置。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-07 16:09:15

Apple開發者大會WWDC 22於台灣時間今(7)日凌晨展開，除了有iOS 16、M2晶片MacBook Air筆電之外，稍早Apple官方也公布了2022年Apple 設計大獎獲獎者，延續去年的獎項分類，今年將再度就包容性、愉悅與樂趣、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計，以及創新等六個類別，選出一款最佳遊戲App。

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值得一提的是，今年36組入圍Apple設計大獎中，在「視覺與圖像設計」類別中，有組參賽者是來自於台灣的開發商「曙光工作室」推出的解謎遊戲《傾聽畫語》，是台灣今年唯一入圍，雖沒得獎，在該類別輸給了Gameloft 製作的LEGO Star Wars Castaways，但能夠打敗全球眾多開發者登上36強，已經是相當高水準的作品了，而《傾聽畫語》的製作人林威辰也受邀代表 Silver Lining Studio 到 Apple Park 參與這次的 WWDC。

▲台灣開發商「曙光工作室」推出的解謎遊戲《傾聽畫語》，是台灣今年唯一入圍。(圖／翻攝App Store)
▲台灣開發商「曙光工作室」推出的解謎遊戲《傾聽畫語》，是台灣今年唯一入圍。(圖／翻攝App Store)
視覺與圖像設計

LEGO® Star Wars™: Castaways，開發者：Gameloft (加拿大) 

Castaways 擁有電影般的感受、引人入勝的視覺效果，以及扎實的遊戲體驗，是一股不容忽視的「原力」。以一顆遺棄已久的星球為背景，遊戲裡精緻的環境和流暢的動畫，讓玩家彷彿瞬間置身於銀河系，享受戰鬥、謎團和偶爾的跳舞派對。此外，還有大量的自訂功能，以及等待與玩家相遇的眾多角色，這場冒險勢必將繼續發展下去。

▲由 Gameloft 推出的 LEGO® Star Wars™: Castaways 是 Apple 設計大獎的視覺與圖像設計類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Gameloft 推出的 LEGO® Star Wars™: Castaways 是 Apple 設計大獎的視覺與圖像設計類獲獎作品。（圖／官方提供）
包容性 

Wylde Flowers，開發者：Studio Drydock （澳洲）

作為一款 Apple Arcade 原創遊戲，令人耳目一新的 Wylde Flowers 為玩家們帶來一款劇情多元，角色陣容具備 LGBTQIA+ 代表性，並帶有魔法元素的作品。隨著玩家進入精彩的魔法國度，敘事也將發展成能涵蓋各種年齡、文化與性向，並鼓勵玩家深入檢視身分認同、接納他人，以及支持他們的社區，進而訴說一個更宏大的故事。

▲2022年Apple 設計大獎獲獎者(Apple Design Awards)。（圖／官方提供）
▲由 Studio Drydock 推出的 Wylde Flowers 是 Apple 設計大獎的包容性類獲獎作品。（圖／官方提供）
愉悅與樂趣

Overboard!，開發者：inkle（英國）

在這款有趣又詭祕的謀殺謎團遊戲裡，玩家不是扮演偵探，而是犯案的一方，必須與毫無警戒的乘客們進行敏捷又機智的對話，讓自己從緊張刺激的案件中脫身。引人入勝的敘事設計、簡練的對白，加上多種結局，成功吸引玩家反覆遊玩。

▲在一台銀色 iPhone 13 Pro 上運行的 推出的 Overboard! 是 Apple 設計大獎的愉悅與樂趣類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲Overboard! 是 Apple 設計大獎的愉悅與樂趣類獲獎作品。（圖／官方提供）
互動性

A Musical Story，開發者： Glee-Cheese Studio（法國）

A Musical Story結合了歌曲、故事和藝術創作，重新混合了行動裝置遊戲的概念。遊戲劇情在強烈的極簡風格動畫中展開，而遊戲方式則是在節奏遊戲裡加入小說成分。

▲由 Glee-Cheese Studio 推出的 A Musical Story 是 Apple 設計大獎的互動性類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Glee-Cheese Studio 推出的 A Musical Story 是 Apple 設計大獎的互動性類獲獎作品。（圖／官方提供）
社會影響力

《長臂猿傳說：叢林之外》，開發者：Broken Rules（奧地利）

Apple Arcade 原創作品《長臂猿傳說》是一款生態冒險遊戲，玩家將置身在手繪美景中一路擺盪、拋升、滑行，尋找家人的下落。遊戲獨特的機制提供了許多自由擺盪的樂趣；但更重要的是，化身另一種物種所引發的微妙同理心，讓這個充滿環境意識的故事傳達了重要的一課。

▲由 Broken Rules 推出的《長臂猿傳說：叢林之外》是 Apple 設計大獎的社會影響力類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Broken Rules 推出的《長臂猿傳說：叢林之外》是 Apple 設計大獎的社會影響力類獲獎作品。（圖／官方提供）
創新

《MARVEL 未來革命》，開發者：Netmarble Corp.（南韓）

《MARVEL 未來革命》是一款堪比史塔克工業的技術傑作。這款榮獲 2021 年 iPad 年度遊戲的作品，透過開放世界的動作 RPG、Metal 驅動的流暢戰鬥、大量的過場動畫，以及極為細緻的角色模型，創造出栩栩如生的漫威電影宇宙。

▲由 Netmarble Corp. 推出的《MARVEL 未來革命》是 Apple 設計大獎的創新類獲獎作品。（圖／官方提供）
▲由 Netmarble Corp. 推出的《MARVEL 未來革命》是 Apple 設計大獎的創新類獲獎作品。（圖／官方提供）

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