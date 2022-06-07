疫情持續帶動台灣筆電需求　上半年維持年增雙位數成長

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在智慧型手機方面，2022年第一季台灣智慧手機（Smartphone）市場總量為137萬台，年對年微幅下滑0.7%。主要原因為前年蘋果iPhone 12系列上市時程遞延，導致去年第一季仍處於iPhone新機大量到貨的旺季，同時也拉高了2021年基期，而這次iPhone 13系列如期在第三季上市，導致蘋果今年第一季年對年表現下滑了18.1%。另外，由於4G晶片持續吃緊再加上5G手機的平均售價不斷下調，本季台灣智慧手機市場5G手機的出貨佔比已從去年2021年第一季的71.1% 上升到91.6%，年對年出貨量成長28.0%。
IDC助理市場分析師江靖婷表示，中階機型（US$200<US$400）受惠於5G手機出貨比例的提升，與安卓（Android）陣營陸續推出更具價格競爭力的中階5G手機搶佔市場，出貨佔比達23.1%為本季市佔比例最高的價格帶。至於頂級旗艦機型（US$1,000<US$1,600）則因蘋果及三星的5G旗艦機帶動，出貨佔比達21.4%成為了市佔比例第二高的價格帶。
整體5G智慧型手機市場經過價格調整，US$400至US$1,000 的5G產品往上下兩端價格帶靠攏，市場再度走向兩極化的局面。展望今年，市場的兩極化發展及手機功能特色推陳出新的速度漸緩導致換機時間的拉長，將持續影響台灣整體智慧手機的發展，預期2022年對年將持續衰退1.8%。
IDC研究副總監嚴蘭欣認為，國內疫情發展、全球供應鏈、國際政經環境的演變，為三大進一步左右下半年PC與手機市場供給及表現的指標。台灣PC市場在歷經去年與今年兩波疫情刺激市場買氣後，也需觀察商用需求是否能持續；手機市場則因為生產力與效能因素不若PC般急迫，在採購新機與換機需求上，則更容易直接受到其他民生支出排擠，及個人與家戶消費力所影響。