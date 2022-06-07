COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／公務員上PTT被質疑？關鍵在柯文哲把路走窄了

▲原本市府公務員上PTT僅如同滑臉書、IG般稀鬆平常的事，不過卻因為柯文哲自己頻頻用高道德標準看待他人，現在也同樣會被外界用同樣標準檢視。（資料照／NOWnews資料照片）
▲原本市府公務員上PTT僅如同滑臉書、IG般稀鬆平常的事，不過卻因為柯文哲自己頻頻用高道德標準看待他人，現在也同樣會被外界用同樣標準檢視。（資料照／NOWnews資料照片）

記者丁上程／特稿

2022-06-07 15:41:45

台北市政府近日頻頻遭到揭露，許多公務員透過上班時間使用PTT，甚至部分公務員還PO文或留言進行政治「帶風向」的操作，引發社會各界議論，甚至連市長柯文哲都被質疑，是否用公帑在北市府內「養網軍」，而現階段之所以會頻頻被外界拿放大鏡檢視，原因恐怕是出在柯文哲自己身上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本來，在上班時間登入PTT一事，就如同使用臉書、instagram等社群軟體一樣，再稀鬆平常不過的事。畢竟在網路及智慧型手機發達的當下，社群軟體與討論版等功能，幾乎都是唾手可得。外界很少會多加檢視，問題出在於柯文哲擅長於用很高的道德標準檢視別人，當然別人也會用同樣的標準回頭檢視他的一舉一動。

為何市府公務員在上班時間上PTT，會讓外界反應如此之大？原因在於部分公務員不只登入PTT，還曾在各個討論版上，針對特定政治事件進行PO文或留言，以此達到「帶風向」的效果。而在上班時間從事這樣的行為，無疑是領公務員的薪水，做網軍的事。

而針對「網軍」，柯文哲的態度相當明確，除了日前批評中央政府「網軍、名嘴治國，遲早會遭到報應」以外，更質疑媒體、名嘴做假新聞，然後網軍就到PTT上帶風向，更大聲疾呼直言「再這樣下去國家會被搞掉。」

如此批判執政當局「網軍治國」，討厭說謊、造謠、網軍的柯文哲，結果自己主掌的台北市政府，竟也傳出轄下局處的公務人員，領著人民的納稅錢，卻在上班時間上PTT發文、留言帶風向，結果身為首長的柯文哲，在面對外界質疑僅稱「不知道」、「交給資訊局處理」，批判他人的力道頓時無影無蹤。

「嚴以律己，寬以待人」原本是再基本不過的做人處事態度，但若道德標準高一點的，「嚴以律己，嚴以待人」也是可以接受的，畢竟對待自己或他人的標準都是一致的，但相對的他人也會用同樣的高標準看待你；但若是「寬以律己，嚴以待人」，用高標準看待別人，對自己卻輕輕帶過，只能說無怪乎會被外界叮得滿頭包。

北市府遭外界質疑養網軍　柯文哲：這樣講就是認知作戰

公務員PTT發文帶風向延燒　議員再爆多帳號使用北市府IP

PTT網友發疫情幻想文　IP來自北市府？柯文哲：會徹查

一查IP都現形！這些北市局處公務員都用上班時間上PTT

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
77.65%22.35%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀