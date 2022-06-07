巷仔內／公務員上PTT被質疑？關鍵在柯文哲把路走窄了

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為何市府公務員在上班時間上PTT，會讓外界反應如此之大？原因在於部分公務員不只登入PTT，還曾在各個討論版上，針對特定政治事件進行PO文或留言，以此達到「帶風向」的效果。而在上班時間從事這樣的行為，無疑是領公務員的薪水，做網軍的事。
而針對「網軍」，柯文哲的態度相當明確，除了日前批評中央政府「網軍、名嘴治國，遲早會遭到報應」以外，更質疑媒體、名嘴做假新聞，然後網軍就到PTT上帶風向，更大聲疾呼直言「再這樣下去國家會被搞掉。」
如此批判執政當局「網軍治國」，討厭說謊、造謠、網軍的柯文哲，結果自己主掌的台北市政府，竟也傳出轄下局處的公務人員，領著人民的納稅錢，卻在上班時間上PTT發文、留言帶風向，結果身為首長的柯文哲，在面對外界質疑僅稱「不知道」、「交給資訊局處理」，批判他人的力道頓時無影無蹤。
「嚴以律己，寬以待人」原本是再基本不過的做人處事態度，但若道德標準高一點的，「嚴以律己，嚴以待人」也是可以接受的，畢竟對待自己或他人的標準都是一致的，但相對的他人也會用同樣的高標準看待你；但若是「寬以律己，嚴以待人」，用高標準看待別人，對自己卻輕輕帶過，只能說無怪乎會被外界叮得滿頭包。