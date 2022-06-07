新北女警猛撞賓士、特斯拉 ！疑恍神釀禍 賠償金飆200萬
上（5）月新北1名年僅25歲的鄂姓女警，日前開車巡邏疑似恍神，擦撞路旁的賓士、特斯拉等3輛轎車後「烏龜翻」，昨天進行首次調解，僅車損最輕的特斯拉Model 3，以4萬元賠償金達成和解，賓士GLA180開價135萬，NISSAN Juke希望45萬購回，目前僅初步共識，將在本週五（10日）開安排二次調解；初步統計，鄂姓女警須負擔巡邏車維修費3、40萬，再加上賠償金，總價恐飆破200萬。
這起事故發生在5月11日，25歲的鄂姓女警駕駛巡邏車行經林口區文化三路一段，突然偏向路肩，連續擦撞停放路旁車格的賓士GLA180、特斯拉MODEL 3、NISSAN Juke共3輛轎車，警車隨即翻覆，鄂姓女警與副駕的同仁自行脫困，所幸僅受輕傷。
特斯拉損傷最輕，另外賓士GLA180、NISSAN Juke車損較嚴重，其中NISSAN Juke方擔心事故車會造成車價損失，因此提出「折損鑑價」，希望收購他的轎車以此賠償。
昨天首次在林口區公所舉辦調解會，僅特斯拉以4萬元達成和解，與賓士GLA180、NISSAN Juke方有談成初步共識，賓士車主要求135萬賠償金，NISSAN車主則要求45萬將他的汽車購回，不過價格尚有差距，雙方將於本週五在同一地點進行2次調解。
鄂姓女警本次需要負擔邏車維修費3、40萬外，再加上買車、賠償金的總價恐飆破200萬元。（編輯：孫唯容）