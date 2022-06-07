華視連續誤植案　無刑事不法簽結

華視新聞台4月20日被發現，跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中」等離譜快訊，遭調查局依違反《災害防救法》報請台北地檢署指揮偵辦。檢方調查後，認為是一連串人為疏失造成，查無刑事不法，日前將全案簽結；至於華視人員的疏失，是否涉及《社會秩序維護法》則交由警方處理。
4月20日上午7時，華視新聞台的跑馬竟發送「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」、「台北港艦艇爆炸」等快訊，引發社會議論，上午9時，跑馬又出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」、「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」等快訊。為此，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙請辭。
然而，4月24日，華視又將行政院長蘇貞昌的職銜打成「總統」，4月30日將上海確診案例數字打錯、將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植芝加哥白襪隊，5月3日將總統蔡英文打成「蔡EE」。
檢調查出，4月20日上午7時、9時分別誤報「共軍襲台」及「大屯火山爆發」2則錯誤字幕，訊息來自前一天新北市消防局委託華視製作的防災影片及字幕，華視便宜行事，沒有修改系統的路徑及連結，而是用平常使用的攝影棚錄製，因此將防災消防快訊導到平時播放新聞的字幕路徑，還忘了改回來，才會在晨間新聞時播出。華視高層想刊登道歉訊息，疑因操作不熟悉，又將「大屯火山爆發」等測試例稿刊出。
檢方認為，除了4月20日的錯誤較嚴重外，其餘字幕只是誤植、打錯字，並無駭客入侵。只是華視後來還是不斷出錯，截至6月4日，已有11次出包。