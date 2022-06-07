經濟部啟動修法　推地熱發電能源轉型

台灣地熱資源豐富，有關推行能源政策相關的地熱發展卻不易，經濟部次長曾文生今（7）日指出，人類的法令必須跟著自然條件做調整，目前經濟部正在修與能源發展相關條例的草案，希望能夠盡快送到立法院審查，讓地熱探勘能被視作科學研究工作，而非複雜的開發行為。
曾文生今天下午出席「2022臺灣地球科學聯合學術研討會大會開幕式」，他致詞時表示，現在世界的情勢走到此，作為一個能源政策推動的次長，生活周邊有很多需要判斷的知識都來自地球科學，以離岸風電舉例，它座落的位置、地質、水深、潮位如何、底下的流動沙或流動網在拋石的時候會產生什麼樣的影響等，都與地球科學有關，除此之外地熱發電也是如此。
曾文生進一步解釋，台灣若以地熱來妥善處理發電，不僅具基載特性、還可接受調度，對未來配合其他再生能源發展也會有非常大的效果，他提到尤其是前期的探勘資料分析，找出精準度較高位置拿來探勘，對後續地球熱能源發展都頗有幫助。
針對發展地熱與能源轉型，曾文生認為政府政策必須做出相關調整，例如現在的地熱探勘行為是被當作開發行為審查，並將地熱熱水當作溫泉管理，此種模式必須改變，對此，他也透露，目前經濟部正在修訂再生能源發展條例草案，希望能盡快送至立法院審查，讓純粹探勘工作能被視作科學研究，而非複雜的開發行為。
曾文生坦言，人類的法令必須跟著自然條件做調整，過去經濟部沒有想過這些問題，為了走向2050淨零碳排，現在需要非常努力的趕上這些相關工作的推動及規劃，盼未來能在再生能源方面，跨領域與各學門進行資訊與知識上的交流，對於台灣往後經濟、社會、自然環境的永續發展，才能掌握的比較全面。