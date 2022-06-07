全民皆兵！俄侵烏喚緊張神經 芬蘭女性防衛訓練需求暴增
俄羅斯派兵入侵烏克蘭後，過去數十年來一直維持軍事中立、與俄接壤邊界長達1300公里的芬蘭，國內政壇和公共輿論皆倒向贊成加入北約，因此打破長期原則申請加入北大西洋公約組織（NATO），全民皆兵意識抬頭下，芬蘭女性投入國民防衛訓練的需求也急速攀升。
芬蘭與與俄國土接壤1300公里，一旦芬蘭加入北約，北約聯盟與俄羅斯邊界長度從原本約750公里直接拉長至超過2000公里，且自從俄羅斯2014年併吞克里米亞半島後，芬蘭就看著烏東不斷上演衝突，因此重新向國內指示龐大的預備役部隊，此外，芬蘭也擁有西歐最大的砲兵部隊，國民對戰爭意識並不低落。
根據《路透社》報導， 芬蘭1.3萬名職業軍人當中有19％為女性，受徵召的女性比例僅有1至2％；而芬蘭女性國家緊急應變協會（National Emergency Preparedness Association）指出，自從俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，防衛軍事訓練的課程需求便激烈增加。
協會發言人阿克瑟拉（Suvi Aksela）表示，「戰爭爆發以來，我們的電話響個不停，每天不斷湧入詢問課程的電子郵件，防衛訓練的需求迅速攀升」；而根據芬蘭國防部5月的統計，芬蘭有85％民眾認為俄國對國家安全帶來負面影響，比起2007年的34％還要高出許多；另外也有83％的民眾認為，如果國家遭受攻擊，國民應拿起武器捍衛家園。