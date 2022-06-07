高雄、台中超車新北！中市衛生局長：高原期至少2週

台中市今（7日）新增確診1萬2,498例，比高雄市少74人，但首度超車新北。台中市衛生局長曾梓展說，台中市疫情正在高原期，若未來兩週沒再往上走，才能樂觀預計將慢慢往下滑。疫情居高不下，家長關心校園是否繼續停課，中市府表示正在討論中，最慢後天（星期四）公佈。
全國今（7日）新增8萬2,973例本土確診、死亡增124人，台中市從昨天的7,037例爆增5千多例，達到1萬2,498例，只略少於高雄市的1萬2,572人，但比新北的1萬1,504人，多了近1千例，這也是中南部首度超車新北。
中央流行疫情指揮中心指出，北部的趨勢繼續往下走，全國6月底有可能跌到萬例以下。但台中衛生局長曾梓展表示，中南部正處於高原期，台中市染疫人數22萬人，已有10%染疫人口，目前仍在高原期，籲民眾不能掉以輕心。
台中市整體兒童疫苗覆蓋率達到66.4%，施打狀況維持六都第4名，疫情記者會中，許多家長關心下星期是否繼續停課？台中市政府表示，必須繼續觀察這兩天的疫情，最慢星期四會公佈。
※【NOWnews 今日新聞
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