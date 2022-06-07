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二次元女團碰撞原子少年　粉絲湧入歡呼！

▲漫畫星6/4邀請瀕臨絕種團上線看自身作品和原子少年漫畫。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫星6/4邀請瀕臨絕種團上線看自身作品和原子少年漫畫。（圖／漫畫星提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-07 17:00:00

台灣原創平台beanfun!漫畫星近日為粉絲謀福利，打造二次元偶像體驗，除推出人氣台V首部漫畫《瀕臨絕種團-PREDATOR》，也與男團選秀節目合作《原子少年—STAR formation》，勾勒八位星球少年的漫畫狂想。試圖以跨域的內容呈現，豐富粉絲的追星旅程。上週六(6/4)，漫畫星力邀瀕臨絕種團降落beanfun!開台直播，鮮少串聯的15號、露恰露恰、歐貝爾，甫一登場瞬間引爆話題，同時觀看人數破五千。瀕臨絕種團在直播當下，帶粉絲一探漫畫作品，原音重現經典橋段，不僅如此，她們也分享同為偶像團體的《原子少年—STAR formation》，一場二次元女團遇男團的衝突，火熱上演。

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VTUBER看漫畫　偶像新紀元

beanfun!漫畫星盡心於台灣原創IP推廣，端出《瀕臨絕種團-PREDATOR》漫畫，極具張力的畫風；輕鬆幽默的劇情，吸引一批露軍、好野人、熊寶貝，週週敲碗追更！6月4日三位VTUBER加碼放送，睽違一年多同台開播與各路粉絲欣賞這部曠世巨作。露恰露恰細心與大家說明漫畫劇情，歐貝爾依舊可愛搞笑，十五號仍維持著高清顏值擔當，現場笑聲不斷。更多的福利是，三位偶像為自身漫畫配音，一個吃蛋糕的「阿姆、阿姆...」都讓人聲歷其境，彷彿置身於偶像後台，與她們一同生活。不少粉絲驚呼，「久違合體」「感動，跪著看完」「漫畫超讚！真的很好笑！」

▲瀕臨絕種團獻聲演出漫畫情節獲得粉絲一致好評。 （圖／漫畫星提供）
▲瀕臨絕種團獻聲演出漫畫情節獲得粉絲一致好評。 （圖／漫畫星提供）
漫畫星除了台V之光瀕臨絕種團外，配合高人氣熱播節目，推出《原子少年—STAR formation》漫畫，講述選秀少年在訓練的過程中互相砥礪，展開未來新篇章。當日直播時，瀕臨絕種團也特別一睹這二次元男團背後的故事，較勁意味十分濃厚！當歐貝爾看到排行榜上，原子少年名列第一感到失落時，老司機十五號也給予神回覆:「是因為男孩子喜歡陽剛的東西；女孩子喜歡可愛的東西吧?」搞得留言串粉絲們紛紛按讚，表示同意，氣氛炒熱最高點。

▲瀕臨絕種團與原子少年挾帶偶像高人氣稱霸漫畫星排行榜。（圖／漫畫星提供）
▲瀕臨絕種團與原子少年挾帶偶像高人氣稱霸漫畫星排行榜。（圖／漫畫星提供）
二次元偶像爭霸戰已於beanfun! 漫畫星華麗展開，喜歡瀕臨絕種團和原子少年的粉絲絕不能錯過，《瀕臨絕種團-PREDATOR》每週三更新；《原子少年—STAR formatio》每週五更新，趕快手刀前往收藏，追起來吧！



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《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

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