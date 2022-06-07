二次元女團碰撞原子少年　粉絲湧入歡呼！

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beanfun!漫畫星盡心於台灣原創IP推廣，端出《瀕臨絕種團-PREDATOR》漫畫，極具張力的畫風；輕鬆幽默的劇情，吸引一批露軍、好野人、熊寶貝，週週敲碗追更！6月4日三位VTUBER加碼放送，睽違一年多同台開播與各路粉絲欣賞這部曠世巨作。露恰露恰細心與大家說明漫畫劇情，歐貝爾依舊可愛搞笑，十五號仍維持著高清顏值擔當，現場笑聲不斷。更多的福利是，三位偶像為自身漫畫配音，一個吃蛋糕的「阿姆、阿姆...」都讓人聲歷其境，彷彿置身於偶像後台，與她們一同生活。不少粉絲驚呼，「久違合體」「感動，跪著看完」「漫畫超讚！真的很好笑！」
漫畫星除了台V之光瀕臨絕種團外，配合高人氣熱播節目，推出《原子少年—STAR formation》漫畫，講述選秀少年在訓練的過程中互相砥礪，展開未來新篇章。當日直播時，瀕臨絕種團也特別一睹這二次元男團背後的故事，較勁意味十分濃厚！當歐貝爾看到排行榜上，原子少年名列第一感到失落時，老司機十五號也給予神回覆:「是因為男孩子喜歡陽剛的東西；女孩子喜歡可愛的東西吧?」搞得留言串粉絲們紛紛按讚，表示同意，氣氛炒熱最高點。
二次元偶像爭霸戰已於beanfun! 漫畫星華麗展開，喜歡瀕臨絕種團和原子少年的粉絲絕不能錯過，《瀕臨絕種團-PREDATOR》每週三更新；《原子少年—STAR formatio》每週五更新，趕快手刀前往收藏，追起來吧！
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