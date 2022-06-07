免費報名！雲林縣新住民多媒材植物創作研習課開跑

雲林縣府為照顧轄內新住民爭取移民署新住民發展基金，由斗六戶政所辦理「一一一年新住民多媒材植物創作研習班」，課程為六月十二日至七月三日每週日九點至十五點（共計二十小時），地點戶政事務所三樓會議室開辦，招生學員數二十人，課程免費報名額滿為止，歡迎新住民朋友及眷屬踴躍參加。
研習課程聘請本縣多媒材植物領域園藝老師劉秋萍，以不同素材創作園藝植物及傳授養護，內容包含多肉植物組盆創作、植栽上板創作、鋁編小小提籃及烏龜板畫創作等，透過實作了解台灣豐富的生態及文化發展體系，利用手作多媒材植物盆栽的學習課程，讓新住民及其子女或家人共同裁種、照料、感受植物生命力，將藝術潛移默化入日常生活，營造幸福溫馨家庭，感受政府的關懷並齊力締造「幸福雲林永續上場」願景。
縣長張麗善說，植物是大自然送給我們的禮物，透過園藝植栽課程讓新住民朋友及其家人，在摸索過程中完成作品，為生活加入一些情感調味劑，帶著正念溝通的元素增進家人間的連結，學習彼此尊重、共同成長。新住民學習相關課程訊息會公布在「雲林縣新住民多語服務資訊網」，歡迎新住民朋友密切注意並踴躍參加。
斗六戶政所指出，雲林縣是個多元文化融合的縣市，新住民朋友及第二代都是新南向政策推展的重要人力資源，未來是台灣社會新動力的來源，張縣長也非常重視新住民朋友在台生活的適應與照顧；斗六戶政藉辦理四個星期的新住民多媒材植物創作研習課程，增進新住民及其子女或家屬親子互動，學習藝術創作，共構幸福美滿的家庭生活。課程報名可洽承辦陳先生五三二二五四二分機六二。