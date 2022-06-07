高雄增12555　陳其邁宣布明天起關懷包加發確診者1劑快篩

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陳其邁表示，高雄現在盛行率是8.46%，本週是在高原期狀態，比較慢上來就會比較慢下去，所以高原相對持續比較長的時間，但是醫療量能準備上還有空床50.1%，相當充足，因應高原期也有針對快篩做好規劃，這一波已經發放超過280萬劑快篩，給包括孕婦等對象，希望在高原期能夠早點找出確診個案進行居隔，傳染給其他人比例就會降下來，也可以早點投藥。
陳其邁指出，關懷包裡有酒精等，不過快篩的算法是因為確診者不用快篩，所以沒確診的人大人3支、小孩2支，確診居家照護者距離採檢日已達7天無須採檢直接解隔。
陳其邁認為，因為7天後即使驗到陽性感染力也不高，不過有些人會驗了是陰性再進入自主健康管理會比較安心。因此陳其邁宣布，高雄快篩量能充足，明天起確診者會加發1支快篩，但若是驗到陽性也不要緊張，再觀察一天、再等待一下。
同時，有別於其他行政區長輩打疫苗獎勵金是給超商卡，陳其邁考量原民區持超商卡較不便他也宣布，高雄3個原民區長輩施打疫苗可領現金700元。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日確診數是高雄今年單日最高的一天，目前高原期階段，盛行率、陽性率比例取決於快篩試劑的取得與應用，篩得多、確診數就多，高雄連假期間也對於民眾取得快篩試劑這一塊做準備，並且針對特定族群提供快篩試劑，全力提供市民朋友早期篩檢、早期治療，降低中重症風險，在可預期的高原期階段獲得照顧。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，分析今天新增的確診病例年齡，50至64歲占19.3%最高，其次是30至39歲17.5%、40至49歲17.4%。高雄目前居家照護人數為6萬9809人，集中檢疫所有342人、加強型防疫旅館58人，另有1126人住院中。
潘炤穎也提醒說，由於20-29歲、30-39歲、50-64歲占比略顯上升，顯示連假期間這些年齡層的社交活動、群聚活動較熱絡，這樣的狀況也會延伸到家人、相關職場衍生風險，他也提醒同住家人和職場做準備。
教育局長謝文斌也表示，高中以下學童確診人數為1495人，假日群聚加上學生廣泛使用快篩，導致確診人數上升。國高中生第二劑施打時間點即將到來，將安排二、三劑的施打。
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